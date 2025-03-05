Ціну знизили на ₴5 млн: Миколаївський глиноземний завод повторно виставив на продаж майже 7 тонн алюмінію

Гранули алюмінію, які виставив на продаж МГЗ. Фото: Prozorro

Миколаївський глиноземний завод повторно виставив на продаж майже сім тонн алюмінію, знизивши ціну на п’ять мільйонів гривень.

Відповідний тендер розміщений на платформі Prozorro.sale, а торги заплановані на 10 березня.

Раніше, 4 лютого, цей лот вже виставляли з початковою ціною у 13 мільйонів 798 тисяч гривень, однак аукціон не відбувся через відсутність учасників. Тепер стартову вартість знизили до 8 мільйонів 856 тисяч гривень.

Згідно з тендерною документацією, виробником алюмінію є волгоградська філія компанії «РУСАЛ», а дата виготовлення партії — 25 січня 2019 року. Лот розфасований у мішки по 45 кілограмів.

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Отримувачем товару зазначено ТОВ «НГЗ», що знаходиться в селі Галицинове Миколаївської області.

Націоналізація Миколаївського глиноземного заводу

16 лютого 2023 року Вищого антикорупційний суд ухвалив рішення щодо націоналізації МГЗ. Втім, адвокати, які захищали інтереси Миколаївського глиноземного заводу подали шість апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції. Зрештою, 21 червня минулого року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції щодо конфіскації корпоративних прав Миколаївського глиноземного заводу. Тож рішення по конфіскацію ста відсотків капіталу заводу та супутніх йому підприємств стало остаточним.

Через рік після відповідного рішення суду, у березні 2024 року Україна завершила процес націоналізації Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ), який конфіскували у російського олігарха Олега Дерипаски.

Як свідчать дані єдиного державного реєстру юридичних осіб, з 20 березня 2024 року єдиним засновником підприємства став Фонд державного майна України.

Зазначимо, що МГЗ фактично зупинив свою роботу на початку повномасштабного вторгнення, а корпоративні права підприємства перебували під арештом з червня 2022 року. У травні 2023 року голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім заявив, що на заводі залишилось всього 300 співробітників із 6 000, які були до війни. Вони переважно зайняті охороною та обслуговуванням шламових полів.

Як відомо, ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» є одним із найбільших забруднювачів атмосферного повітря в області. Протягом 2021 року підприємством викинуто в атмосферу 2672,7 тонн забруднюючих речовин, що на 140,9 тонн більше, ніж у 2020 році. Основні забруднюючі речовини, які викидалися підприємством 2021 року: сполуки азоту — 1345,1 тонни, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок — 756,6 тонни, оксид вуглецю — 316,7 тонни, метали та їх сполуки — 234,8 т.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім бажає, щоб Миколаївський глиноземний завод після переходу у держвласність виготовляв сировину для виробництва алюмінію в Європі.

Зараз на підприємстві з п’яти тисяч співробітників залишилось 400. Основна їх задача — підтримка двох шламосховищ, які знаходяться на території МГЗ.

У 2025 році Служба безпеки України повідомила, що майже 500 тисяч тонн бокситів та глинозему, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці, намагались незаконно вивезти з Миколаївського глиноземного заводу у 2023 році.

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