Директор непрацюючого від початку великої війни аеропорту Миколаєва отримує ₴36 тис. заплати

Зруйнована будівля аеропорту у Миколаєві, фото «МикВісті»

Виконуючий обовʼязки директора Миколаївського міжнародного аеропорту, що був зруйнований на початку повномасштабного вторгнення, Володимир Берко отримав 433,4 тисячі гривень заробітної плати за 2024 рік.

Таку інформацію повідомили у комунальному підприємстві «Миколаївський міжнародний аеропорт» обласної ради у відповідь на інформаційний запит «МикВісті».

Інформація про зарплату директора Миколаївського міжнародного аеропрту у відповідь на інформаційний запит «МикВісті»

Загалом за минулий рік директору аеропорту було нараховано 547 тисяч гривень заробітної плати, однак після сплати податків ця сума скала 433,4 тисячі гривень. Щомісячна заробітна плата Володимира Берка впродовж року складала 36,3 тисячі гривень. Лише у липні (35,1 тисячі гривень) та грудні (34,7 тисячі гривень) він отримав меншу зарплату.

В.о. директора КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» Володимир Берко. Фото: Преступности.НЕТ

Нагадаємо, відповідно до даних щорічної декларації про доходи виконуючий обовʼязки директора Миколаївського міжнародного аеропорту Володимир Берко отримав майже 700 тисяч гривень заробітної плати у 2023 році.

Однак після цього під час брифінгу у грудні 2024 року очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що Володимир Берко виконує свої обовʼязки та отримує відповідну заробітну плату для того, щоб підприємство не втратило ліцензію, адже її відновлення коштуватиме в рази більше.

— 700 тисяч гривень на рік — це менше 60 тисяч на місяць. Там пенсія і оплата з попередньої роботи з заводу 61 комунара. Від нас він отримує приблизно 30-35 тисяч гривень. В звіті його по отриманим грошам є його пенсія з 61-го заводу. Він тримає мінімальний штат робітників для того, щоб не втратити ліцензію на льотну ліцензію, якщо звільнити от тих людей, які там є, ми втратимо ліцензію і відновити її буде коштувати в рази більше. Тому я вважаю, що зарплата там в 30+ тисяч гривень це правильна історія. Він там займається тим, чим він має займатися насправді, і він не сидить дома, — пояснював Віталій Кім.

Що з аеропортом у Миколаєві?

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Вперше за 13 років аеропорт Миколаєва прийняв перший регулярний рейс із Києва влітку 2020 року. Щоб це могло статися, на ремонт терміналу та злітно-посадкової смуги гроші збирали з усієї області — виділили з обласного, районних міських та сільських бюджетів.

Протягом кількох років миколаївці літали до Туреччини, Єгипту, Києва. Буквально за місяць до початку повномасштабної війни, 23 січня, компанія «Мотор Січ» запустила регулярний рейс до Києва, а напередодні «Миколаївському міжнародному аеропорту» заздалегідь погодили включення до державної програми розвитку аеропортів на 2022 рік.

Але на початку березня 2022 року на території Миколаївського міжнародного аеропорту розгорнулися запеклі бої між Збройними силами України та російськими окупантами.

Українським захисникам вдалося відбити атаки ворога та не дати йому зайняти позиції у важливій стратегічній точці. Проте в результаті битви аеропорт зазнав руйнівних обстрілів з боку російських військ і фактично був знищений. Як виглядає Миколаївський міжнародний аеропорт після боїв дивіться у фоторепортажі «МикВісті».

Програма економічного і соціального розвитку на 2024 рік, яку у грудні 2023 року ухвалили депутати під час сесії обласної ради йдеться, що у зруйнованому аеропорту планують розпочати роботи з відновлення.