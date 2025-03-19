З бюджету Миколаївщини спрямують до ₴7 млн на підтримку бізнесу у 2025 році

Кав’ярня у Вознесенську, архівне фото «МикВісті»

На підтримку підприємців у Миколаївській області цього року спрямують до 7 мільйонів гривень з обласного бюджету.

Про це повідомила заступниця директора департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації Інна Панкул під час брифінгу 18 березня, пишуть «МикВісті».

Вона уточнила, що відбір підприємців, які отримують фінансову допомогу, відбувається на конкурсній основі. Минулого року, додала вона, підприємці області отримали допомоги на 4,7 мільйона гривень.

— Механізм підтримки підприємців відбувається на конкурсній основі. Суб'єкти підприємництва формують певний пакет документів і надають його на розгляд. За результатами розгляду цих пакетів документів формується список підприємців, які беруть участь у конкурсному відборі. Наприклад, у 2024 році у нас відбулося два конкурси. До нас надійшло понад 80 заявок і за результатами проведення цих конкурсів обрано 27 переможців, які отримали фінансову підтримка на загальну суму 4,7 мільйона гривень, — сказала Інна Панкул.

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Водночас, сказала вона, у 2025 році на ці потреби з обласного бюджету планують спрямувати від 5 до 7 мільйонів гривень.

— В 2025 році також планується фінансування. Орієнтовно це такий обсяг фінансування, як 5-7 мільйонів гривень. Це буде реалізовано за таким самим механізмом, як і це відбувалось у 2024 році, — додала Інна Панкул.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення 911 підприємств з Миколаївщини змінили реєстрацію до інших регіонів. Водночас 706 компаній із різних областей України перереєструвалися в Миколаївській області.

Які з миколаївських підприємств відновили свою діяльність за час війни?

Після звільнення правобережжя Херсонської області від російських окупантів на території Миколаївської області підприємці почали частково відновлювати діяльність свого бізнесу.

Зокрема станом на травень 2023 року було відновлено роботу чотирьох великих підприємств. Мова про компанії Agrofusion та PepsiCo, пивзавод «Янтар» і фірму «Нібулон».

Про відновлення роботи в деокупованій Снігурівці заводу з перероблювання томатів компанії Agrofusion стало відомо в квітні. Компанія PepsiCo відновила свою діяльність на початку травня.

Відновлення пошкоджених війною потужностей компаній відбувається за їх власний рахунок, про що раніше розповів Віталій Кім.

Очільник Миколаївської ОВА казав також, що найважче процес відновлення роботи в області проходить для аграрних підприємств. Це повʼязано з великою кількістю замінованих територій.

Серед тих, хто фактично зупинив свою роботу на початку повномасштабного вторгнення — Миколаївський глиноземний завод.

Корпоративні права підприємства перебували під арештом з червня 2022 року. У травні 2023 року голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім заявив, що на заводі залишилось всього 300 співробітників із 6 000, які були до війни. Вони переважно зайняті охороною та обслуговуванням шламових полів.