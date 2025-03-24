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Миколаївщина отримала понад ₴37 млн податку на нерухомість

Миколаївська область збільшила надходження податку на нерухомість, фото: «МикВісті»Миколаївська область збільшила надходження податку на нерухомість, фото: «МикВісті»

За перші два місяці 2025 року місцеві бюджети Миколаївської області отримали 37,6 мільйона гривень податку на нерухомість. Це на 4,9 мільйона більше, ніж за той самий період у 2024 році.

Як повідомили у Державній податковій службі, ці кошти йдуть у бюджети громад і допомагають фінансувати важливі місцеві потреби.

Слід зазначити, що податок на нерухомість сплачують власники житлових і нежитлових будівель, які підпадають під оподаткування.

Нагадаємо, що за минулий 2024 рік до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло 209,8 мільйона гривень податку на нерухомість.

За даними Мінагрополітики, у Миколаївській області середня вартість 1 гектара сільськогосподарської землі становить 34 033 гривень, що є однією з найнижчих цін в Україні.

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