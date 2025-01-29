Миколаївщина отримала майже ₴210 млн податку на нерухомість у 2024 році

Миколаїв, архівне фото: «МикВісті»

У 2024 році до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло 209,8 мільйона гривень податку на нерухомість.

Це на 71,5 мільйона гривень більше, ніж у 2023 році, повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

Більшу частину податку сплатили юридичні особи — власники нерухомості, які перерахували 125,9 мільйона гривень. Фізичні особи, тобто власники квартир, будинків та інших об'єктів, внесли до бюджету 83,9 мільйона гривень.

Слід зазначити, що цей податок повністю спрямовується до місцевих бюджетів і використовується для фінансування соціальної сфери, розвитку інфраструктури та реалізації регіональних проєктів.

Слід зазначити, що за даними Мінагрополітики, у Миколаївській області середня вартість 1 гектара сільськогосподарської землі становить 34 033 гривень, що є однією з найнижчих цін в Україні.