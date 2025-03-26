Від чого залежить ресурс акумулятора

Період експлуатації акумулятора залежить від кількості циклів розряду і підзарядки, умов використання і зберігання. На робочий ресурс впливають тип батареї і рівень технічного обслуговування. У більшість автомобілів встановлюють свинцеві обслуговувані АКБ. Такі моделі вимагають періодичного додавання електроліту, служать близько 3-5 років. Необслуговувані акумулятори випускаються в герметичному корпусі. За сприятливих умов такі моделі працюють до 15 років.

Ще один фактор, який впливає на термін служби, - якість виготовлення. Щоб без проблем запускати двигун і користуватися електронікою в машині, потрібно купити АКБ надійного виробника. Оригінальна продукція відомих брендів містить у маркуванні інформацію про дату випуску і технічні характеристики - ємність, показник пускового струму, типовий розмір.

Причини швидкої розрядки акумулятора

Розряджений акумулятор ускладнює експлуатацію автомобіля: мотор не запускається, порушується робота фар, бортового комп'ютера та інших електричних приладів. Основні причини:

Корозія на клемах або ослаблення з'єднань. В обох випадках батарея не може повноцінно передавати заряд на електронні прилади. Значне зниження або підвищення температури навколишнього повітря. Уже за 0°C ємність батареї зменшується на 20%. У спеку вода швидше випаровується, концентрація кислоти підвищується - і на пластинах утворюється кристалічний наліт, який не проводить струм. Несправність генератора, що призводить до порушення зарядки акумулятора під час руху автомобіля. Якщо генератор не передає заряд, батарея поступово розряджається.

Тривалий простій транспортного засобу - одна з причин зниження ємності та втрати функціональності. Якщо збираєтеся надовго залишити машину в гаражі, від'єднайте негативну клему, щоб запобігти розрядці батареї.

Як уникнути проблем із батареєю

Акумулятор запускає двигун і допомагає генератору підтримувати функціональність електронних систем. Батарея забезпечує електроенергією прилади автомобіля навіть за вимкненого мотора. Щоб збільшити робочий ресурс пристрою, дотримуйтеся таких правил:

Не залишайте в непрацюючому автомобілі увімкненими фари і підсвічування салону. Якщо не передбачена функція автоматичного вимкнення, батарея може повністю розрядитися за ніч. Перевіряйте справність реле-регулятора напруги. Поломка деталі - часта причина виходу з ладу акумулятора. Неполадки виявляють за допомогою мультиметра. Уникайте впливу амплітудних температур: низьких - взимку, високих - влітку. Температурні впливи погіршують процес накопичення і передачі енергії.

Навіть коли мотор вимкнений, акумулятор підтримує роботу деяких електричних приладів - годинника, сигналізації, відеореєстратора, радіо. Якщо навантаження підвищується через увімкнені фари або несправності, батарея розряджається швидше.