Від чого залежить ресурс акумулятора
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17:04, 26 березня, 2025
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Період експлуатації акумулятора залежить від кількості циклів розряду і підзарядки, умов використання і зберігання. На робочий ресурс впливають тип батареї і рівень технічного обслуговування. У більшість автомобілів встановлюють свинцеві обслуговувані АКБ. Такі моделі вимагають періодичного додавання електроліту, служать близько 3-5 років. Необслуговувані акумулятори випускаються в герметичному корпусі. За сприятливих умов такі моделі працюють до 15 років.
Ще один фактор, який впливає на термін служби, - якість виготовлення. Щоб без проблем запускати двигун і користуватися електронікою в машині, потрібно купити АКБ надійного виробника. Оригінальна продукція відомих брендів містить у маркуванні інформацію про дату випуску і технічні характеристики - ємність, показник пускового струму, типовий розмір.
Причини швидкої розрядки акумулятора
Розряджений акумулятор ускладнює експлуатацію автомобіля: мотор не запускається, порушується робота фар, бортового комп'ютера та інших електричних приладів. Основні причини:
- Корозія на клемах або ослаблення з'єднань. В обох випадках батарея не може повноцінно передавати заряд на електронні прилади.
- Значне зниження або підвищення температури навколишнього повітря. Уже за 0°C ємність батареї зменшується на 20%. У спеку вода швидше випаровується, концентрація кислоти підвищується - і на пластинах утворюється кристалічний наліт, який не проводить струм.
- Несправність генератора, що призводить до порушення зарядки акумулятора під час руху автомобіля. Якщо генератор не передає заряд, батарея поступово розряджається.
Тривалий простій транспортного засобу - одна з причин зниження ємності та втрати функціональності. Якщо збираєтеся надовго залишити машину в гаражі, від'єднайте негативну клему, щоб запобігти розрядці батареї.
Як уникнути проблем із батареєю
Акумулятор запускає двигун і допомагає генератору підтримувати функціональність електронних систем. Батарея забезпечує електроенергією прилади автомобіля навіть за вимкненого мотора. Щоб збільшити робочий ресурс пристрою, дотримуйтеся таких правил:
- Не залишайте в непрацюючому автомобілі увімкненими фари і підсвічування салону. Якщо не передбачена функція автоматичного вимкнення, батарея може повністю розрядитися за ніч.
- Перевіряйте справність реле-регулятора напруги. Поломка деталі - часта причина виходу з ладу акумулятора. Неполадки виявляють за допомогою мультиметра.
- Уникайте впливу амплітудних температур: низьких - взимку, високих - влітку. Температурні впливи погіршують процес накопичення і передачі енергії.
Навіть коли мотор вимкнений, акумулятор підтримує роботу деяких електричних приладів - годинника, сигналізації, відеореєстратора, радіо. Якщо навантаження підвищується через увімкнені фари або несправності, батарея розряджається швидше.