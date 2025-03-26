Шість шкіл Одещини отримали генератори для роботи під час відключень

Генератор для шкіл Одещини. Фото: Одеська ОВА

Шість навчальних закладів Одеської області отримали електрогенератори для стабільної роботи під час тривалих відключень електроенергії.

Про це повідомили в Одеській обласній державній адміністрації.

«Одеська область отримала шість електрогенераторів потужністю 50 кВт від Державного Агентства Стратегічних Резервів (RARS) у межах гуманітарної допомоги.Завдяки цій допомозі навчальні заклади матимуть додаткову енергетичну незалежність та зможуть безперебійно працювати за будь-яких умов», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у січні цього року у Миколаєві дитсадок та школа отримали потужний генератор від міжнародних партнерів. Також у січні ще один навчальний заклад Миколаєва отримав потужний генератор від німецьких партнерів.