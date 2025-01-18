Ще одна миколаївська школа отримала генератор від міжнародних партнерів
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- Альона Коханчук
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15:56, 18 січня, 2025
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Ще один навчальний заклад Миколаєва отримав потужний генератор від німецьких партнерів.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Генератор надали міжнародні партнери із міста Леєр (Східна Фризія), Німеччина. Цього разу – потужністю близько 100 кВт, який забезпечить стабільну роботу навчального закладу міста.
«Дякуємо нашим німецьким друзям за довіру, співпрацю та щире бажання допомогти! Завдяки таким партнерам Миколаїв стає сильнішим і впевненішим у майбутньому», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у січні також передали Миколаєву генератор на 60 кВт.
Раніше повідомлялося, що миколаївський дитячий садок №5 отримав генератор від благодійників.
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