Ще одна миколаївська школа отримала генератор від міжнародних партнерів

Ще одна миколаївська школа отримала генератор. Фото: Миколаївська міська рада

Ще один навчальний заклад Миколаєва отримав потужний генератор від німецьких партнерів.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Генератор надали міжнародні партнери із міста Леєр (Східна Фризія), Німеччина. Цього разу – потужністю близько 100 кВт, який забезпечить стабільну роботу навчального закладу міста.

«Дякуємо нашим німецьким друзям за довіру, співпрацю та щире бажання допомогти! Завдяки таким партнерам Миколаїв стає сильнішим і впевненішим у майбутньому», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у січні також передали Миколаєву генератор на 60 кВт.

Раніше повідомлялося, що миколаївський дитячий садок №5 отримав генератор від благодійників.