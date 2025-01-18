  • субота

    18 січня, 2025

  • 3.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 січня , 2025 субота

  • Миколаїв • 3.7° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Ще одна миколаївська школа отримала генератор від міжнародних партнерів

Ще одна миколаївська школа отримала генератор. Фото: Миколаївська міська радаЩе одна миколаївська школа отримала генератор. Фото: Миколаївська міська рада

Ще один навчальний заклад Миколаєва отримав потужний генератор від німецьких партнерів.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Генератор надали міжнародні партнери із міста Леєр (Східна Фризія), Німеччина. Цього разу – потужністю близько 100 кВт, який забезпечить стабільну роботу навчального закладу міста.

«Дякуємо нашим німецьким друзям за довіру, співпрацю та щире бажання допомогти! Завдяки таким партнерам Миколаїв стає сильнішим і впевненішим у майбутньому», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у січні також передали Миколаєву генератор на 60 кВт.

Раніше повідомлялося, що миколаївський дитячий садок №5 отримав генератор від благодійників.

Останні новини про: Міжнародна допомога

Німеччина передала Херсонщині 300 сонячних панелей
Британія передасть Україні 150 стволів артилерії та мобільну систему ППО
Гуманітарне реагування: у Миколаєві обговорили потреби деокупованих громад Півдня
Реклама

Читайте також:

новини

Справа про смертельну різанину у Миколаєві: адвокати вказали на помилки слідства під час збору доказів

Аліса Мелік-Адамян
новини

Гуманітарне реагування: у Миколаєві обговорили потреби деокупованих громад Півдня

Даріна Мельничук
новини

«Треба зробити», — ДЖКГ Миколаєва про необхідність будівництва тролейбусної лінії в Корабельний район

Аліна Квітко
новини

«Нам потрібно прийняти це болісне рішення», — «Миколаївські парки» про знос понад тисяч дерев

Аліна Квітко
новини

«Може їм займатися нема чим», — директор «Миколаївських парків» каже, що екоінспекція програє в судах усі справи проти КП

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Міжнародна допомога

Гуманітарне реагування: у Миколаєві обговорили потреби деокупованих громад Півдня
Британія передасть Україні 150 стволів артилерії та мобільну систему ППО
Німеччина передала Херсонщині 300 сонячних панелей

Грошей в бюджеті немає: у Миколаєві не знають, що робитимуть із закритим майданчиком для опалого листя

Новинському оголосили підозру в держзраді та розпалюванні ворожнечі

1 година тому

На Миколаївщині з початку року зафіксували п’ять випадків сказу у тварин

Альона Коханчук

Головне сьогодні