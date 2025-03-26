У «Дії» відтепер можна отримати витяг про пошкоджене чи зруйноване майно

Відтепер у застосунку «Дія» доступний витяг із Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Про це повідомляє пресслужба «Дії».

«Більше не потрібно йти до установ, шукати потрібного фахівця, стояти в чергах та заповнювати папери. Декілька кліків — і документ у застосунку Дія», — повідомляє пресслужба.