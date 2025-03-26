У «Дії» відтепер можна отримати витяг про пошкоджене чи зруйноване майно
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- Анна Гакман
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22:06, 26 березня, 2025
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Відтепер у застосунку «Дія» доступний витяг із Реєстру пошкодженого та знищеного майна.
Про це повідомляє пресслужба «Дії».
«Більше не потрібно йти до установ, шукати потрібного фахівця, стояти в чергах та заповнювати папери. Декілька кліків — і документ у застосунку Дія», — повідомляє пресслужба.
Для чого потрібен витяг:
- отримання пільг на комунальні послуги;
- оформлення страхових та соціальних виплат;
- припинення права власності на знищене житло;
- долучення до програм допомоги від благодійних фондів чи бізнесу;
- надання в суд.
Як отримати документ:
- У розділі Сервіси виберіть «єВідновлення».
- Натисніть Витяги з реєстру — Почати.
- Виберіть потрібний тип витягу та натисніть Замовити витяг.
Нагадаємо, за рік 960 мешканців Миколаєва отримали позитивне рішення щодо компенсації за пошкоджене внаслідок бойових дій майно.
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