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У «Дії» відтепер можна отримати витяг про пошкоджене чи зруйноване майно

Аплікація «Дія». Фото: МінцифраАплікація «Дія». Фото: Мінцифра

Відтепер у застосунку «Дія» доступний витяг із Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Про це повідомляє пресслужба «Дії».

«Більше не потрібно йти до установ, шукати потрібного фахівця, стояти в чергах та заповнювати папери. Декілька кліків — і документ у застосунку Дія», — повідомляє пресслужба.

Для чого потрібен витяг:

  • отримання пільг на комунальні послуги;
  • оформлення страхових та соціальних виплат;
  • припинення права власності на знищене житло;
  • долучення до програм допомоги від благодійних фондів чи бізнесу;
  • надання в суд.

Як отримати документ:

  • У розділі Сервіси виберіть «єВідновлення».
  • Натисніть Витяги з реєстру — Почати.
  • Виберіть потрібний тип витягу та натисніть Замовити витяг.

Нагадаємо, за рік 960 мешканців Миколаєва отримали позитивне рішення щодо компенсації за пошкоджене внаслідок бойових дій майно.

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