ЄС, Швеція та Німеччина виділять €44 млн на підтримку українських громадських організацій

ЄС, Швеція та Німеччина виділять 44 млн євро на підтримку українських громадських організацій, фото з сайту Армія Inform

Європейський Союз, Швеція та Німеччина оголосили про надання 44 мільйонів євро для підтримки українських громадських організацій.

Як повідомляє Представництво ЄС в Україні, з цієї суми 6 мільйонів євро будуть спрямовані на підтримку гендерної рівності та розвиток жіночого лідерства в Україні.

У відомстві підкреслили, що громадські організації є «основою стійкості України» та відіграють ключову роль у просуванні країни до членства в Європейському Союзі.

За інформацією Представництва, з початку повномасштабної війни Європейський Союз вже виділив понад 150 мільйонів євро для підтримки громадянських організацій в Україні. Кошти направляються на гуманітарну допомогу, правосуддя, підтримку внутрішньо переміщених осіб, фіксацію воєнних злочинів та боротьбу з дезінформацією.

У травні 2025 року Європейський Союз оголосить новий конкурс грантів на суму 14 мільйонів євро, з яких 6 мільйонів будуть спрямовані на розвиток жіночого лідерства. Крім того, Швеція та Німеччина нададуть додатково 17 мільйонів євро, а ЄС прискорить виділення ще 13 мільйонів євро для підтримки демократичних процесів, соціальної згуртованості та доступу до інформації.

«Жінки стали рушійною силою незламності України, очолюючи на всій території країни зусилля громад, спрямовані на відновлення та подолання руйнівних наслідків цієї війни. Ми не можемо дозволити собі залишити нікого позаду», — сказала посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Нагадаємо, цьогоріч Європейський Союз виділить Україні 35 мільярдів євро фінансової допомоги.