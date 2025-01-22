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Цьогоріч ЄС надасть Україні €35 млрд фінансової допомоги

Європейський Союз виділить Україні 35 мільярдів євро, Фото: EureporterЄвропейський Союз виділить Україні 35 мільярдів євро, Фото: Eureporter

Цьогоріч Європейський Союз виділить Україні 35 мільярдів євро фінансової допомоги.

Про це повідомив віце-президент Єврокомісії, єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

«ЄС надає (Україні, – прим.) фінансову підтримку через кредитну ініціативу G7 ERA та Ukraine Facility у обсязі 35 мільярдів євро на 2025 рік», –  написав він.

Нагадаємо, Європейський союз виділив на гуманітарні потреби українців 148 мільйонів євро. Гроші спрямовані на допомогу вразливим категоріям населення України та біженцям у Молдові. Зазначається, що 140 мільйонів євро підуть на їжу, житло, чисту воду, медичне обслуговування та захист у зимовий період. Пріоритетними регіонами, куди спрямують допомогу, стануть схід та південь України.

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