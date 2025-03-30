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Укрзалізниця отримає €50 млн на модернізацію мережі

Потяг «Укрзалізниці». Ілюстративне фото: «МикВісті»Потяг «Укрзалізниці». Ілюстративне фото: «МикВісті»

Європейський інвестиційний банк надав додаткові 50 мільйонів євро на модернізацію інфраструктури «Укрзалізниці».

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Зазначається, що це остання частина ширшого фінансування ЄІБ розміром у 150 мільйонів євро, спрямованого на модернізацію української залізниці. Його погоджено ще у 2016 році. Перший транш — 100 мільйонів євро — передано «Укрзалізниці» у 2022 році на  аварійний ремонт та відновлення основних залізничних послуг.

Цього разу кошти будуть спрямовані на модернізацію прикордонної інфраструктури та залізничних пунктів пропуску, зокрема:

  • Ягодин — Дорогуськ (кордон із Польщею);
  • Мостиська І та ІІ — Медика (Польща);
  • Чоп — Чієрна над Тисою/Захонь (Словаччина/Угорщина);
  • Вадул-Сірет — Дорнешти (Румунія).

«Це дозволить посилити інтеграцію України з європейською транспортною мережею, підвищити пропускну здатність на західному напрямку та скоротити час перетину кордону», — повідомили у Мінрозвитку.

Нагадаємо, що 23 березня в IT системі «Укрзалізниці» стався збій. Через це тимчасово було призупинено продаж квитків через застосунок і сайт, а також замовлення послуг і довідкове обслуговування. В «Укрзалізниці» заявили про масштабну таргетовану кібератаку ворога на онлайн-системи. 27 березня «Укрзалізниця» повідомила про відновлення в резервному форматі онлайн-продажу квитків.

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