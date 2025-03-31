Швеція надасть Україні ще $1,6 млрд військової допомоги

Швеція оголосила найбільший для країни пакет підтримки для України. Фото: соцмержа Х/Поль Джонсон

Швеція оголосила найбільший для країни пакет підтримки для України на 1,6 мільйона доларів. Допомога передбачає зокрема, ППО, артилерію, супутникові комунікації.

Про це написав міністр оборони Швеції Поль Джонсон написав у соцмережі X.

Зазначається, що Шведська оборонна матеріальна адміністрація підтвердила спроможність виготовити та поставити у короткі терміни від 0 до 24 місяців необхідне обладнання. Поль Джонсон зазначив, що більшість міжнародної військової допомоги Україні надається через спільні ініціативи, коаліції в рамках Контактної групи з питань оборони, а також через закупівлі у вітчизняних оборонних компаній за рахунок пожертв. Швеція планує виділити близько 465 мільйонів доларів на ці цілі.

Також пакет містить обладнання від шведський збройних сил. Нова допомога включатиме кулемети, боєприпаси, близько 100 одиниць техніки різних типів для обслуговування авіабази та інше.

Водночас уряд має намір в цьому році збільшити військову допомогу Україні з 2,5 мільярда доларів до трохи більше ніж 4 мільярди доларів.

Раніше повідомлялось, що Швеція не відкидає можливість посилення післявоєнної миротворчої місії в Україні.