Аудит у Березнегуватській громаді: фінансові порушення в освіті склали ₴6 млн

Будівля селищної ради. Фото: сайт Березнегуватської об’єднаної територіальної громади

У відділі освіти, культури, молоді та спорту Березнегуватської селищної ради на Миколаївщині аудитори знайшли фінансові порушення на майже 6 мільйонів гривень. Завищували вартість ремонту, електроенергії та заробітної плати.

Як повідомили у пресслужбі Південного офісу Держаудитслужби, перевірка охоплювала період з 2021 по 2024 роки.

Зокрема, аудит показав, що вартість капітального ремонту шкіл була завищена на 849 тисяч гривень. Також незаконно підвищили ціни на електроенергію після укладання додаткових угод, за це з бюджету переплатили 285 тисяч гривень.

Крім того, під час перевірки штатних розкладів знайшли порушення в оплаті праці освітян у понад 330 тисяч гривень.

Зазначається, що бухгалтери не поставили на баланс генератори, котли, комп’ютерну техніку та меблі, вартістю 4,2 мільйона гривень.

За результатами перевірки трьох посадовців притягнули до адміністративної відповідальності, а матеріали ревізії передали до прокуратури. Держаудитслужба направила обов’язкову вимогу аби порушення усунули.

Раніше повідомлялось, що під час перевірок у Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні зафіксували порушення фінансово-господарської діяльності на 2,4 мільйона гривень.