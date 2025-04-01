  • вівторок

    1 квітня, 2025

  • 15.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 1 квітня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 15.1° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Аудит у Березнегуватській громаді: фінансові порушення в освіті склали ₴6 млн

Будівля селищної ради. Фото: сайт Березнегуватської об’єднаної територіальної громадиБудівля селищної ради. Фото: сайт Березнегуватської об’єднаної територіальної громади

У відділі освіти, культури, молоді та спорту Березнегуватської селищної ради на Миколаївщині аудитори знайшли фінансові порушення на майже 6 мільйонів гривень. Завищували вартість ремонту, електроенергії та заробітної плати. 

Як повідомили у пресслужбі Південного офісу Держаудитслужби, перевірка охоплювала період з 2021 по 2024 роки. 

Зокрема, аудит показав, що вартість капітального ремонту шкіл була завищена на 849 тисяч гривень. Також незаконно підвищили ціни на електроенергію після укладання додаткових угод, за це з бюджету переплатили 285 тисяч гривень. 

Крім того, під час перевірки штатних розкладів знайшли порушення в оплаті праці освітян у понад 330 тисяч гривень.

Зазначається, що бухгалтери не поставили на баланс генератори, котли, комп’ютерну техніку та меблі, вартістю 4,2 мільйона гривень.

За результатами перевірки трьох посадовців притягнули до адміністративної відповідальності, а матеріали ревізії передали до прокуратури. Держаудитслужба направила обов’язкову вимогу аби порушення усунули.

Раніше повідомлялось, що під час перевірок у Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні зафіксували порушення фінансово-господарської діяльності на 2,4 мільйона гривень.

Останні новини про: Миколаївщина

На Миколаївщині захворюваність на грип та ковід знизилась
Миколаївщина отримала понад ₴29 млн акцизного податку від продажу алкоголю
Миколаївські спортсмени стали призерами чемпіонату України зі стрибків у воду
Реклама

Читайте також:

новини

Кількість учнів у миколаївських школах зменшилась на близько 20% за останні три роки

Юлія Бойченко
новини

Головний лікар дитячої лікарні Пліткін отримав торік ₴731 тис. доходу — це на понад мільйон менше, ніж у 2023 році

Аліса Мелік-Адамян
новини

Новий лідер «Слуг народу» у Миколаєві Агабеков розповів, що займатиметься наближенням перемоги

Аліна Квітко
новини

У міськздоровʼя Миколаєва кажуть, що запустять в роботу протезно-ортезну майстерню за пів року

Аліна Квітко
новини

Підлітку на Первомайщині росіяни платили за підпал трансформаторів обленерго: суд покарав його умовно

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Миколаївщина

Миколаївські спортсмени стали призерами чемпіонату України зі стрибків у воду
Миколаївщина отримала понад ₴29 млн акцизного податку від продажу алкоголю
На Миколаївщині захворюваність на грип та ковід знизилась

Головний лікар дитячої лікарні Пліткін отримав торік ₴731 тис. доходу — це на понад мільйон менше, ніж у 2023 році

Кількість учнів у миколаївських школах зменшилась на близько 20% за останні три роки

4 години тому

Де у Миколаєві 1 квітня вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Головне сьогодні