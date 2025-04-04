В Одесі планують виділити ₴100 млн на доплати освітянам, ще стільки ж можуть передбачити до кінця року

В Одесі планують виділити ₴100 млн на щомісячні доплати для освітян. Фото: архів «МикВісті»

З бюджету Одеської міськради планують виділити 100 мільйонів гривень на підтримку педагогічних працівників. До кінця року суму підтримки планують збільшити ще на 100 мільйонів гривень.

Про це стало відомо під час засідання комісії з питань планування бюджету та фінансів, яке відбулося 3 квітня, пишуть «МикВісті».

Згідно з листом Департаменту фінансів Одеської міської ради, бюджетні призначення збільшено на 133,2 мільйона гривень, з яких 100 мільйонів гривень підуть на муніципальні виплати освітянам.

Деякі категорії педагогів отримуватимуть додатково 1 000 гривень на місяць, інші — 2 000 гривень.

Голова комісії Олексій Потапський наголосив, що нестача молодих спеціалістів у школах пов’язана з низькими зарплатами, і місто має створювати умови для залучення нових кадрів.

— До кінця року ми плануємо таку підтримку наших викладачів і працівників з сфери освіти в рамках нашої муніципальної програми підтримки викладачів. Дуже важливе питання, тому що сьогодні, на жаль, є в школах така ситуація, що молоді спеціалісти не бажають працювати, тому що маленька заробітна плата, і нам потрібно їх якось долучати і вводити такі стимулюючі, якісь підтримуючі заходи, щоб якось залучати викладачів в наші школи, — зазначив голова комісії Олексій Потапський.

Виплати здійснюватимуться з квітня по серпень, після чого восени планується виділити ще 100 мільйонів гривень до кінця року. Комісія одноголосно підтримала проєкт рішення. Тепер його мають розглянути депутати на сесії міськради.

Як відомо, в листопаді 2024 року Уряд України провів сьоме регіональне засідання в Одесі, під час якого прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про доплати вчителям. Передбачалось, що з 1 січня 2025 року вчителі будуть отримувати щомісячну доплату до зарплати у розмірі одна тисяча гривень. А вже з 1 вересня 2025 року цю доплату збільшать до двох тисяч гривень.

Крім того, 5 лютого 2025 року на сесії Одеської міської ради депутати ухвалили рішення, щоб усі працівники освіти в Одесі щомісяця отримуватимуть муніципальні доплати. Розмір таких виплат становитиме від тисячі гривень до трьох тисяч гривень.

Заробітна плата вчителів у 2024 році

Система оплати праці освітян передбачає базову ставку та певні надбавки. На розмір заробітної плати педагогічних працівників впливають:

Надбавки за стаж роботи (вислуга років: 20% для досвідчених педагогів і 10% — для молодих); Престижність праці (від 5% до 30%); Класне керівництво, перевірка учнівських робіт; Робота з учнями з особливими освітніми потребами, завідування кабінетами тощо.

Залежно від наявності тих чи тих надбавок і доплат та їхнього розміру учителі отримуватимуть різну заробітну плату.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий початку оголосив про підвищення заробітної плати педагогам з січня та квітня 2024 року. Це мало відбутися завдяки збільшенню освітньої субвенції, більша частина якої спрямована на зарплати педагогів. Однак, анонсоване підвищення окладу освітяни так і не отримали.

Однак згодом він сказав, що українським освітянам не варто очікувати на підвищення заробітної плати до завершення повномасштабної війни. Він пояснив це складною ситуацією в бюджеті.

Водночас у Миколаївській області спостерігається дефіцит вчителів різних предметів. Найбільше заклади освіти потребують викладачів хімії, фізики та біології.

А через відтік школярів у Миколаєві вирішили обʼєднати класи в навчальних закладах, які працюватимуть дистанційно. Через, як повідомлялось, це частину вчителів доведеться скоротити.

Разом з тим, за чотири місяці середня зарплата чиновників зросла на 32% і перевищила 50 тисяч гривень.

З 1 січня 2025 року вчителі будуть отримувати щомісячну доплату до зарплати у розмірі одна тисяча гривень. А вже з 1 вересня 2025 року цю доплату збільшать до двох тисяч гривень.