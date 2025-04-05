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Франція планує заінвестувати в медсферу Одеси понад €20 млн

Вхід до Одеської міської лікарні №1. Ілюстративне фото: Одеська міська радаВхід до Одеської міської лікарні №1. Ілюстративне фото: Одеська міська рада

Одеса може отримати інвестиції у сферу охорони здоров’я від французьких партнерів. Планується залучення понад 23 мільйонів євро на реконструкцію лікарень та закупівлю обладнання. Проєкт реалізують за умови співфінансування, тож 10% суми виділять з місцевого бюджету.

Як повідомили в мерії, питання фінансування обговорювали під час зустрічі з представниками Французького агентства розвитку (AFD) та організації Expertise France. 

Зазначається, що цього тижня французька робоча група оцінювала технічний стан та інфраструктуру чотирьох міських лікарень, щоб визначити обсяги інвестицій.

«За попередніми оцінками сума вкладень у сферу охорони здоров’я може скласти 23,5 мільйони євро. Ці кошти мають бути спрямовані на реконструкцію корпусів та закупівлю медичного й діагностичного обладнання в міських лікарнях. Проєкт реалізується на умовах співфінансування: ще близько 10% від зазначеної суми потрібно буде виділити з міського бюджету», — йдеться в повідомленні. 

У мерії відзвітували, що у лютому цього року Одеса підписала меморандум із Францією у сфері охорони здоров’я. Наразі в міській лікарні №1 триває ремонт корпусу реабілітаційного центру, обладнання для якого допоможуть придбати французькі партнери.

Зазначається, що також за підтримки Expertise France реконструюють та обладнають Центр ментального здоров’я.

Раніше повідомлялось, що в Одесі десять років ремонтують міську клінічну інфекційну лікарню. Наразі роботи ведуться у дитячому корпусі та бактеріологічній лабораторії.

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