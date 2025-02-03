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Одеська мерія відзвітувала, як ремонтує інфекційну лікарню: реконструкція триває 10 років

В Одеській мерії показали, як реконструюють міську клінічну інфекційну лікарню. Фото: Одеська міськрадаВ Одеській мерії показали, як реконструюють міську клінічну інфекційну лікарню. Фото: Одеська міськрада

В Одесі десять років реконструюють міську клінічну інфекційну лікарню. Наразі роботи ведуться у дитячому корпусі та бактеріологічній лабораторії.

Як зазначили у мерії, поетапна реконструкція лікарні розпочалася в 2015 році з будівництва боксованого корпусу для хворих з крапельними інфекціями. 

Пізніше у лікарні з’явилися відремонтоване приймальне відділення, три нові напівбоксованих корпуси, сучасна ПЛР-лабораторія, дві кисневі станції та чотири кріоциліндри.

В Одеській мерії показали, як реконструюють міську клінічну інфекційну лікарню. Фото: Одеська міськрадаВ Одеській мерії показали, як реконструюють міську клінічну інфекційну лікарню. Фото: Одеська міськрада
В Одеській мерії показали, як реконструюють міську клінічну інфекційну лікарню. Фото: Одеська міськрадаВ Одеській мерії показали, як реконструюють міську клінічну інфекційну лікарню. Фото: Одеська міськрада
В Одеській мерії показали, як реконструюють міську клінічну інфекційну лікарню. Фото: Одеська міськрадаВ Одеській мерії показали, як реконструюють міську клінічну інфекційну лікарню. Фото: Одеська міськрада

Міська влада відзвітувала, що наразі продовжуються ремонтні роботи в двоповерховому дитячому корпусі лікарні. Там облаштовують маломісні палати з власним санвузлом та душевими, а також ремонтують реанімаційний блок. Крім того, встановлюють медичний ліфт та пандус. 

Зазначається, що ремонт триває і у корпусі баклабораторії лікарні.

Як повідомляє видання «Думська», днями на засіданні постійної комісії з питань забудови територій, міського дизайну, архітектури та охорони культурної спадщини розглядали можливість виділити додаткові 35 мільйонів гривень з міського бюджету на ремонт дитячого відділення інфекційної лікарні.

Зокрема, п'ять мільйонів гривень, планують направили на енергозбереження в будівлі, де розташована лабораторія. Зазначається, аби повністю відновити лікарню, необхідно ще майже 100 мільйонів гривень. 

В Одеській мерії показали, як реконструюють міську клінічну інфекційну лікарню. Фото: Одеська міськрадаВ Одеській мерії показали, як реконструюють міську клінічну інфекційну лікарню. Фото: Одеська міськрада
В Одеській мерії показали, як реконструюють міську клінічну інфекційну лікарню. Фото: Одеська міськрадаВ Одеській мерії показали, як реконструюють міську клінічну інфекційну лікарню. Фото: Одеська міськрада
В Одеській мерії показали, як реконструюють міську клінічну інфекційну лікарню. Фото: Одеська міськрадаВ Одеській мерії показали, як реконструюють міську клінічну інфекційну лікарню. Фото: Одеська міськрада

Депутатка міськради Анастасія Большедворова переконана, що треба отримати звіт про виконанні роботи та витрачені кошти.

«Ми постійно говоримо про інфекційну лікарню. Ми постійно вкладаємо туди кошти. Що як нам, наприклад, запросити у керівництва лист, в якому ми побачимо всі ті цифри, скільки загально витратили і скільки ще треба. Може й виїзну комісію у лікарні організувати, щоб оцінити виконані роботи», — пояснила вона.

Нагадаємо, що у 2025 році з міського бюджету Миколаєва планують виділити 212 мільйонів гривень на підтримку медичних закладів і послуг для жителів громади.

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