Суд конфіскував боксити Дерипаски з Миколаївського глиноземного заводу

Причал Миколаївського глиноземного заводу. Архівне фото: Віталій Коваль

Вищий антикорупційний суд конфіскував боксити та глинозем з Миколаївського глиноземного заводу вартістю понад 2,4 мільярда гривень, що належали російському олігарху Олегу Дерипасці.

Згідно з повідомленням Міністерства юстиції, 4 квітня суд постановив конфіскувати понад 440 тисяч тонн бокситів та 110 тисяч тонн глинозему, що зберігались на території заводу.

Матеріали до початку повномасштабної війни були ввезені на переробку за так званою «давальницькою схемою» та належать швейцарській компанії RS International GmbH — дочірній структурі російської компанії «РУСАЛ» Олега Дерипаски.

«Окрім того, в дохід держави також стягнуто право вимоги цієї компанії за договором «давальницької сировини», на підставі якого боксити були ввезені на територію України», — йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялось, що Міністерство юстиції України звернулось до Вищого антикорупційного суду з позовом конфіскувати майно з Миколаївського глиноземного заводу, що належать Олегу Дерипасці.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України відзвітувала про те, що майже 500 тисяч тонн бокситів та глинозему, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці, намагались незаконно вивезти з Миколаївського глиноземного заводу у 2023 році.

Слід зазначити, що раніше були націоналізовані всі заводи олігарха, що знаходяться на території України. Раніше повідомлялось, що колишній власник «Миколаївського глиноземного заводу» Олег Дерипаска закликав до негайного припинення вогню в Україні.

Олігарх перебуває під санкціями США із 2018 року через зв'язки з Путіним. 2022 року санкції через вторгнення РФ в Україну проти нього також ввела Британія.

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«Націоналізація» Миколаївського глиноземного заводу

16 лютого 2023 року Вищого антикорупційний суд ухвалив рішення щодо націоналізації МГЗ. Втім, адвокати, які захищали інтереси Миколаївського глиноземного заводу подали шість апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції. Зрештою, 21 червня минулого року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції щодо конфіскації корпоративних прав Миколаївського глиноземного заводу. Тож рішення по конфіскацію ста відсотків капіталу заводу та супутніх йому підприємств стало остаточним.

Через рік після відповідного рішення суду, у березні 2024 року Україна завершила процес націоналізації Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ), який конфіскували у російського олігарха Олега Дерипаски.

Як свідчать дані єдиного державного реєстру юридичних осіб, з 20 березня 2024 року єдиним засновником підприємства став Фонд державного майна України.

Зазначимо, що МГЗ фактично зупинив свою роботу на початку повномасштабного вторгнення, а корпоративні права підприємства перебували під арештом з червня 2022 року. У травні 2023 року голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім заявив, що на заводі залишилось всього 300 співробітників із 6 тисяч, які були до війни. Вони переважно зайняті охороною та обслуговуванням шламових полів.

Як відомо, ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» є одним із найбільших забруднювачів атмосферного повітря в області. Протягом 2021 року підприємством викинуто в атмосферу 2672,7 тонн забруднюючих речовин, що на 140,9 тонн більше, ніж у 2020 році. Основні забруднюючі речовини, які викидалися підприємством 2021 року: сполуки азоту — 1345,1 тонни, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок — 756,6 тонни, оксид вуглецю — 316,7 тонни, метали та їх сполуки — 234,8 т.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім бажає, щоб Миколаївський глиноземний завод після переходу у держвласність виготовляв сировину для виробництва алюмінію в Європі. Зараз на підприємстві з п’яти тисяч співробітників залишилось 400. Основна їх задача — підтримка двох шламосховищ, які знаходяться на території МГЗ.