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На Миколаївщині аудитори знайшли фінпорушення на майже ₴29 млн

Проведення перевірок. Ілюстративне фото: FreepikПроведення перевірок. Ілюстративне фото: Freepik

У першому кварталі на Миколаївщині провели 70 аудиторських перевірок, разом з правоохоронцями знайшли порушення на майже 29 мільйонів гривень, а 20 людей отримали підозру. 

Як відзвітували в управлінні Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області, спеціалісти перевірили фінанси і ресурси на 1,8 мільярда гривень. Виявили порушення, які призвели до втрати 7,1 мільйона гривень. Наразі, з урахуванням інших періодів, повернули 13,2 мільйона гривень.

«Долучено до кримінальних проваджень 6 матеріалів. Крім того, завдяки залученню спеціалістів Управління до перевірок, проведеними правоохоронними органами, виявлено порушень, що призвели до втрат, на суму 28,9 млн гривень. Загалом 20 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення», — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що за результатами перевірок, аудитори ухвалили 34 рекомендації для керівники місцевих органів влади, установ та організацій.

Нагадаємо, що у відділі освіти, культури, молоді та спорту Березнегуватської селищної ради на Миколаївщині аудитори знайшли фінансові порушення на майже 6 мільйонів гривень. 

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