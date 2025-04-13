Норвегія виділить €830 млн на підготовку української бригади

Норвегія разом з країнами Балтії — Литвою, Латвією та Естонією — підготують одну бригаду для Сил оборони України. На це Осло виділяє 10 мільярдів норвезьких крон (830 мільйонів євро).

Про це повідомило норвезьке Міноборони.

Міністр оборони Торе Сандвік виступив за посилення підтримки України як у політичному, економічному, так і у військовому плані. Допомога від його країни включає військову техніку, боєприпаси, а також внесок у міжнародну збройну промисловість і безпосередньо в навчання для українських бійців.

Бригаду забезпечать різними видами озброєння так, щоб вона становила цілісну сухопутну військову бойову одиницю. Однак не йдеться про створення абсолютно нової бригади — її сформують з наявних менших підрозділів.

Також Норвегія приєдналася до Коаліції безпілотників і підписала меморандум про те, що приєднається до Коаліції з радіоелектронної боротьби.

На 2025 рік Норвегія збільшує військову підтримку Україні на 50 мільярдів норвезьких крон, тобто до загальної суми у 72,5 мільярда (6 мільярдів євро). Завдяки цьому додатковому внеску загальна підтримка Україні від Норвегії у 2025 році становитиме приблизно 7 мільярдів євро.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що протягом поточного року Україна зможе повністю забезпечувати свої потреби в артилерійській зброї.