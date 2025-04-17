Майже ₴400 млн на відновлення: в Одесі реконструюють лікарні та школи за європейські й міські кошти

Модернізована школа №41 в Одесі. Фото: Одеська міська рада.

Одеса отримала майже 400 мільйонів гривень на реконструкцію лікарень та шкіл у межах програми з відновлення України. Основне фінансування надходить від Європейського інвестиційного банку у вигляді державної субвенції, а 20% — покриватимуть за рахунок міського бюджету.

Як повідомила пресслужба Одеської міської ради, частину проєктів уже вдалося реалізувати. Зокрема реконструювали школу №41 та поліклінічне відділення міської лікарні №8.

Водночас через війну фінансування надходить із затримками, і наразі місто отримало лише перший транш — 60 мільйонів гривень, які будуть спрямовані на оновлення гімназії №39 на вулиці Успенській, зазначили у мерії.

У межах нового пакета проєктів, погоджених Кабінетом Міністрів, заплановано капітальний ремонт двох корпусів інфекційної лікарні, реконструкцію хірургічного павільйону міської клінічної лікарні №1, оновлення пологового будинку №5, а також капітальний ремонт гімназії №61 та ліцею №12. Ці проєкти реалізовуватимуться поетапно упродовж кількох років.

На 2025 рік на ці шість об’єктів передбачили 335,5 мільйона гривень із держбюджету. Зазначається, що для реалізації проєктів, депутати міськради підтримали зміни до Комплексної програми будівництва і розвитку соціальної та інженерної інфраструктури.

— У зв’язку з цим вносимо зміни до міської програми, щоб забезпечити ефективне використання отриманих коштів субвенції загальною сумою 395,5 мільйонів гривень, — розповів мер Геннадій Труханов.

Раніше повідомлялось, що Одеса може отримати інвестиції у сферу охорони здоров’я від французьких партнерів. Планується залучення понад 23 мільйонів євро на реконструкцію лікарень та закупівлю обладнання.