Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴360 млн податку з прибутку

Підприємства Миколаївщини сплатили понад 360 млн грн податку з прибутку, фото: «МикВісті»

За перші три місяці 2025 року підприємства Миколаївської області перерахували до державного та місцевих бюджетів понад 360 мільйонів гривень податку на прибуток. Цей податок сплачують компанії з доходів, які залишаються після усіх витрат.

Про це повідомили у Державній податковій службі Миколаївської області.

Зазначається, що до державного бюджету надійшло 312,1 мільйонів гривень — це на 22,5% більше, ніж за аналогічний період торік. Ще 38,5 мільйонів гривень сплатили до місцевих бюджетів. Великі підприємства внесли 11 мільйонів гривень до обласного бюджету — більше, ніж торік.

Нагадаємо, що у першому кварталі 2025 року податкові аудитори Миколаївщини провели 220 перевірок, після чого до бюджету донарахували майже 154 мільйони гривень.