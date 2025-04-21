Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴360 млн податку з прибутку
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- Марія Хаміцевич
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19:35, 21 квітня, 2025
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За перші три місяці 2025 року підприємства Миколаївської області перерахували до державного та місцевих бюджетів понад 360 мільйонів гривень податку на прибуток. Цей податок сплачують компанії з доходів, які залишаються після усіх витрат.
Про це повідомили у Державній податковій службі Миколаївської області.
Зазначається, що до державного бюджету надійшло 312,1 мільйонів гривень — це на 22,5% більше, ніж за аналогічний період торік. Ще 38,5 мільйонів гривень сплатили до місцевих бюджетів. Великі підприємства внесли 11 мільйонів гривень до обласного бюджету — більше, ніж торік.
Нагадаємо, що у першому кварталі 2025 року податкові аудитори Миколаївщини провели 220 перевірок, після чого до бюджету донарахували майже 154 мільйони гривень.
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