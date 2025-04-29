Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴16 млн екологічного податку за забруднення довкілля
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
17:02, 29 квітня, 2025
-
У першому кварталі цього року підприємства Миколаївщини сплатили до бюджетів 16,3 мільйони гривень екологічного податку.
Як зазначили в обласному управлінні ДПС, із загальної суми понад 11 мільйонів гривень надійшли до державного бюджету, ще 5,3 мільйона — до місцевих.
Зазначається, що надходження формуються за рахунок оплати за викиди шкідливих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами, зокрема й двоокису вуглецю, скиди у водні об’єкти, а також за зберігання та захоронення відходів.
Раніше повідомлялось, що за перші два місяці цього року платники податків Миколаївщини сплатили 15 мільйонів екологічного збору.
Останні новини про: Миколаївщина