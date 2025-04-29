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Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴16 млн екологічного податку за забруднення довкілля

Дим з труб. Ілюстративне фото: РexelsДим з труб. Ілюстративне фото: Рexels

У першому кварталі цього року підприємства Миколаївщини сплатили до бюджетів 16,3 мільйони гривень екологічного податку

Як зазначили в обласному управлінні ДПС, із загальної суми понад 11 мільйонів гривень надійшли до державного бюджету, ще 5,3 мільйона — до місцевих. 

Зазначається, що надходження формуються за рахунок оплати за викиди шкідливих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами, зокрема й двоокису вуглецю, скиди у водні об’єкти, а також за зберігання та захоронення відходів.

Раніше повідомлялось, що за перші два місяці цього року платники податків Миколаївщини сплатили 15 мільйонів екологічного збору.

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