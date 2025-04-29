Simbank - новий фінтех-банк у Киргизстані, який змінює правила гри

Фінансовий ринок Киргизстану отримав нового сильного гравця: наприкінці 2024 року тут почав роботу Simbank - цифровий банк, створений українським фінтех-стартапом Fintech Farm у партнерстві з місцевим Doscredobank. Його запуск став важливою віхою для розвитку фінтех-сектору країни, запропонувавши користувачам повністю онлайн-банкінг із сучасним підходом до фінансових послуг.

Simbank - це не просто новий банк у Киргизстані, а приклад того, як інновації можуть зробити звичні фінансові операції швидшими, прозорішими та зручнішими. Банк орієнтований на молоду й активну аудиторію, яка цінує мобільність, простоту і технологічність.

Уже за перші місяці роботи додаток Simbank встановили десятки тисяч користувачів.

Цифровий банк нового покоління: що пропонує Simbank?

Simbank - це повноцінний банк без відділень. Усі операції доступні онлайн: у зручному мобільному застосунку, який уже доступний в App Store і Google Play. Тут можна відкрити рахунок, випустити картку, переказати гроші, оформити депозит або подати заявку на кредит - і все це без візиту в офіс.

Ось ключові переваги, які виділяють Simbank:

Миттєве відкриття рахунку та цифрової картки прямо в застосунку;

Розумні повідомлення та аналіз витрат у реальному часі;

Безкомісійні перекази між користувачами Simbank і на картки інших банків;

Сучасний інтерфейс з підтримкою киргизької та російської мов;

Можливість оформлення дебетової та віртуальної картки Mastercard;

Інтеграція з Google Pay та Apple Pay;

Просте оформлення кредитів онлайн - без паперової тяганини;

Участь у кешбек-програмах і накопичувальних бонусах.

Банк активно розвиває підтримку в чатах, де користувачі можуть отримати допомогу 24/7 через месенджери та застосунок.

Чому запуск Simbank важливий для фінтех-сектору Киргизстану?

Запуск Simbank демонструє, що фінансові технології в Киргизстані переходять на якісно новий рівень. Завдяки Fintech Farm, що вже успішно працює на ринках Великої Британії, Азербайджану, В'єтнаму та Єгипту, киргизькі користувачі отримали доступ до технологій, які раніше були доступні тільки в більш розвинених країнах.

Інноваційний підхід Simbank дає змогу людям заощаджувати час і гроші: жодних черг, прихованих комісій або непотрібних візитів до офісу. Усе - від отримання зарплати до накопичень та обліку витрат - тепер доступно в смартфоні.

Особливість моделі Simbank - акцент на фінансову інклюзивність. Банк активно розширює список послуг для самозайнятих, підприємців і людей, у яких раніше не було можливості повноцінно користуватися банківськими послугами.

Simbank - це не просто новий банк у Киргизстані. Це фінтех-платформа, яка адаптована під реальні потреби сучасних користувачів. Зручність, цифровізація, чесні умови та активна робота з клієнтами роблять Simbank важливим кроком уперед для всього банківського сектору країни. Найближчим часом банк планує запуск нових функцій, включно з накопичувальними рахунками, інтеграцією з податковими сервісами та розвитком продуктів для малого бізнесу.

Якщо ви шукаєте сучасний, гнучкий і зручний банк у Киргизстані, Simbank - це однозначно один із найкращих варіантів на сьогодні.