Місцеві бюджети Миколаївщини поповнились на ₴16 млн за рахунок ренти

Головна вулиця Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За перші три місяці цього року місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад 16 мільйонів гривень рентної плати за спеціальне використання води, надр, лісових ресурсів та інших природних ресурсів.

Про це відзвітували у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

Зазначається, що найбільше бюджети поповнились за рахунок плати за спеціальне використання води — 11,3 мільйони гривень.

Окрім того, підприємці сплатили рентної плати 4,3 мільйони гривень за користування надрами. А також, 62,6 тисяч гривень — за спеціальне використання лісових ресурсів та 330,9 тисяч гривень — за використання інших природних ресурсів.

Нагадаємо, що У 2024 році підприємці Миколаївщини сплатили до бюджетів різних рівнів понад 127 мільйонів гривень рентної плати.