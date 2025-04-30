Місцеві бюджети Миколаївщини поповнились на ₴16 млн за рахунок ренти
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- Світлана Іванченко
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18:49, 30 квітня, 2025
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За перші три місяці цього року місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад 16 мільйонів гривень рентної плати за спеціальне використання води, надр, лісових ресурсів та інших природних ресурсів.
Про це відзвітували у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.
Зазначається, що найбільше бюджети поповнились за рахунок плати за спеціальне використання води — 11,3 мільйони гривень.
Окрім того, підприємці сплатили рентної плати 4,3 мільйони гривень за користування надрами. А також, 62,6 тисяч гривень — за спеціальне використання лісових ресурсів та 330,9 тисяч гривень — за використання інших природних ресурсів.
Нагадаємо, що У 2024 році підприємці Миколаївщини сплатили до бюджетів різних рівнів понад 127 мільйонів гривень рентної плати.
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