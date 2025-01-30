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Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴127 млн за використання природних ресурсів

Понад 127 млн грн рентної плати сплатили підприємства Миколаївщини, архівне фото: «МикВісті»Понад 127 млн грн рентної плати сплатили підприємства Миколаївщини, архівне фото: «МикВісті»

У 2024 році до бюджетів різних рівнів надійшло понад 127 мільйонів гривень рентної плати за використання води, надр і лісових ресурсів.

Про це повідомили у Головному управління державної податкової служби у Миколаївській області.

З цієї суми 70 мільйонів гривень спрямували до державного бюджету, а 57,1 мільйона гривень — до місцевих бюджетів.

Рентна плата — це кошти, які сплачують підприємства та організації за право користування природними ресурсами. Вона допомагає фінансувати програми з відновлення водних, лісових і земельних ресурсів.

Нагадаємо, що за даними Мінагрополітики, у Миколаївській області середня вартість 1 гектара сільськогосподарської землі становить 34 033 гривень, що є однією з найнижчих цін в Україні.

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