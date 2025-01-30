Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴127 млн за використання природних ресурсів
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- Марія Хаміцевич
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12:06, 30 січня, 2025
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У 2024 році до бюджетів різних рівнів надійшло понад 127 мільйонів гривень рентної плати за використання води, надр і лісових ресурсів.
Про це повідомили у Головному управління державної податкової служби у Миколаївській області.
З цієї суми 70 мільйонів гривень спрямували до державного бюджету, а 57,1 мільйона гривень — до місцевих бюджетів.
Рентна плата — це кошти, які сплачують підприємства та організації за право користування природними ресурсами. Вона допомагає фінансувати програми з відновлення водних, лісових і земельних ресурсів.
Нагадаємо, що за даними Мінагрополітики, у Миколаївській області середня вартість 1 гектара сільськогосподарської землі становить 34 033 гривень, що є однією з найнижчих цін в Україні.
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