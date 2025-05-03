У Херсоні витратять понад ₴3 млн на розширення меморіалу загиблим військовим
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- Аліна Квітко
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21:25, 03 травня, 2025
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Комунальне підприємство «Ритуальна служба міста Херсона» оголосило тендер на 3,24 мільйона гривень для облаштування меморіального комплексу на кладовищі у мікрорайоні Геологі
Про це свідчить інформація з порталу ProZorro.
Тендер передбачає низку будівельних робіт: укладання майже 600 метрів квадратних фігурного мощення, встановлення фундаментів, бетонних поребриків, гранітних лавок, ваз, флагштоків та 105 надгробних комплексів з чорного граніту.
Матеріали мають відповідати високим вимогам якості — без тріщин, з однорідною структурою та дзеркальною поліровкою. Підрядник має завершити всі роботи до 15 грудня 2025 року.
Раніше комунальне підприємство вже уклало договір з підприємцем Віталієм Кагальняком на виготовлення 100 гранітних пам’ятників. Вартість угоди — 5,9 мільйона гривень. Комплекти містять хрест, плиту, тумбу, вставку під фото та табличку.
Нагадаємо, що у Миколаєві встановили електронну Книгу пам’яті на знак вшанування загиблих у російсько-українській війні.
Також до Дня захисників та захисниць України, у Миколаєві урочисто відкрили Алею Слави в памʼять про загиблих українських військових. Біля зруйнованої будівлі Миколаївської ОВА встановили банери з портретами близько 600 загиблих Героїв.
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