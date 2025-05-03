У Херсоні витратять понад ₴3 млн на розширення меморіалу загиблим військовим

Територія кладовища Геологів Херсонської громади. Фото: міськрада Херсону

Комунальне підприємство «Ритуальна служба міста Херсона» оголосило тендер на 3,24 мільйона гривень для облаштування меморіального комплексу на кладовищі у мікрорайоні Геологі

Про це свідчить інформація з порталу ProZorro.

Тендер передбачає низку будівельних робіт: укладання майже 600 метрів квадратних фігурного мощення, встановлення фундаментів, бетонних поребриків, гранітних лавок, ваз, флагштоків та 105 надгробних комплексів з чорного граніту.

Матеріали мають відповідати високим вимогам якості — без тріщин, з однорідною структурою та дзеркальною поліровкою. Підрядник має завершити всі роботи до 15 грудня 2025 року.

Раніше комунальне підприємство вже уклало договір з підприємцем Віталієм Кагальняком на виготовлення 100 гранітних пам’ятників. Вартість угоди — 5,9 мільйона гривень. Комплекти містять хрест, плиту, тумбу, вставку під фото та табличку.

Нагадаємо, що у Миколаєві встановили електронну Книгу пам’яті на знак вшанування загиблих у російсько-українській війні.