На Одещині лікарня хотіла закупити обладнання за завищеною ціною
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- Світлана Іванченко
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23:12, 04 червня, 2025
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На Одещині планували придбати за завищеною ціною 10 моніторів пацієнта та 20 комплектів лікарняних ліжок. Переможцем тендеру став єдиний учасник — 20-річний підприємець, зареєстрований незадовго до проведення закупівлі.
Як зазначили в обласній прокуратурі, розслідування почалося з журналістської публікації про результати тендеру в КНП «Березівська центральна міська лікарня», який міг обійтися бюджету майже в 2,9 мільйона гривень.
Прокурори перевірили інформацію й помітили, що ціни на обладнання значно вищі, ніж середньоринкові. А сам постачальник виявився пов’язаним із фірмами, яких раніше вже штрафував Антимонопольний комітет за змови на торгах.
У результаті медзаклад скасував договір в односторонньому порядку. Нині оголошено новий тендер — на менш ніж два мільйони гривень.
Раніше повідомлялось, що Антимонопольний комітет України оштрафував два підприємства за змову під час участі в тендерах. Одне з них — ТОВ «ГОСПОДАР-2», зареєстроване у місті Первомайськ на Миколаївщині.
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