На Одещині лікарня хотіла закупити обладнання за завищеною ціною

Одна з лікарень на території Миколаївської області. Архівне фото «МикВісті»

На Одещині планували придбати за завищеною ціною 10 моніторів пацієнта та 20 комплектів лікарняних ліжок. Переможцем тендеру став єдиний учасник — 20-річний підприємець, зареєстрований незадовго до проведення закупівлі.

Як зазначили в обласній прокуратурі, розслідування почалося з журналістської публікації про результати тендеру в КНП «Березівська центральна міська лікарня», який міг обійтися бюджету майже в 2,9 мільйона гривень.

Прокурори перевірили інформацію й помітили, що ціни на обладнання значно вищі, ніж середньоринкові. А сам постачальник виявився пов’язаним із фірмами, яких раніше вже штрафував Антимонопольний комітет за змови на торгах.

У результаті медзаклад скасував договір в односторонньому порядку. Нині оголошено новий тендер — на менш ніж два мільйони гривень.

Раніше повідомлялось, що Антимонопольний комітет України оштрафував два підприємства за змову під час участі в тендерах. Одне з них — ТОВ «ГОСПОДАР-2», зареєстроване у місті Первомайськ на Миколаївщині.