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ЄС збільшує бюджет Європейського інвестбанку до €100 млрд і потроює фінансування оборони

Прапори Європейського Союзу майорять біля штаб-квартири Європейської комісії в Брюсселі, Бельгія, 18 березня 2025 року. Фото: Reuters.Прапори Європейського Союзу майорять біля штаб-квартири Європейської комісії в Брюсселі, Бельгія, 18 березня 2025 року. Фото: Reuters.

Країни Євросоюзу домовилися збільшити річний ліміт кредитування Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) до 100 мільярдів євро, а також суттєво наростити підтримку оборонної галузі.

Таке рішення ухвалено на засіданні правління банку в Люксембурзі, передає Reuters.

Згідно з домовленостями, банк зможе потроїти фінансування проєктів оборонного спрямування — з €1 млрд торік до €3,5 млрд цього року. Окрім того, понад €70 млрд планують інвестувати у технологічні інновації та відновлювану енергетику.

Попри те, що ЄІБ не має права фінансувати закупівлю зброї або боєприпасів, він може надавати кредити для об’єктів подвійного призначення, наприклад, військову інфраструктуру чи навігаційні системи. Один із таких проєктів уже профінансовано в Литві — це база біля кордону з Білоруссю, де вперше з часів Другої світової війни будуть постійно розміщені німецькі війська на території іншої країни.

Це рішення збігається у часі з підготовкою до саміту НАТО в Гаазі, де очікується нова хвиля тиску на країни-члени щодо збільшення оборонних витрат. Крім того, на позицію ЄС вплинули заяви Дональда Трампа про можливе скорочення американської підтримки безпеки для Європи.

Нагадаємо, що Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) уклали гарантійну угоду, завдяки якій ЄІБ зможе направити щонайменше 2 мільярди євро на першочергові проєкти відновлення та реконструкції в Україні.

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