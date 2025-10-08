«Проєкт масштабний», — на будівництво нових водоочисних для Миколаєва потрібно близько €120 млн

Миколаїв, архівне фото «МикВісті»

Проєкт з будівництва нових водоочисних споруд для Миколаєва коштуватиме близько 120 мільйонів євро. Ці кошти нададуть Європейський інвестиційний банк та уряд Данії.

Про це у коментарі «МикВісті» сказала голова Регіонального центру Східної Європи Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікулова.

— З нашого боку ми виділяємо 68 мільйонів євро в межах нашої «Програми розвитку муніципальної інфраструктури». Ми ведемо переговори з Данією, щоб вони доєдналися до цього масштабного проєкту з грантовою складовою, адже проєкт значно перевищує суму, яку збирається надати ЄІБ. Тому що проєкт масштабний — потрібно 100-120 мільйонів євро для досягнення повноцінного стійкого водопостачання мешканцям міста Миколаїв, на десятиліття вперед, а не лише на перехідний період. Ми прагнемо мінімізувати боргове навантаження та зробити нашу частину фінансування максимально пільговою. Допомагати будуть і гранти від Данії, — сказала Крістіна Мікулова.

Голова Регіонального центру Східної Європи Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікулова під час спілкування з журналістами у Миколаєві, 20 січня 2025 року, фото: Бойченко Юлія/«МикВісті»

За її словами, передбачається, що повертати кредитні кошти Європейському інвестиційному банку буде держава.

— І останній елемент цього пазлу — це Міністерство фінансів України, яке має оцінити, чи може це фінансування бути чистою субвенцією, чи держава може взяти цей борг на себе, або ж у нинішніх умовах це неможливо. І ця дискусія ще триває. Ми сподіваємося на позитивне рішення, хоча остаточне слово залишається за керівництвом країни. Ми вже шукаємо стале рішення. Тому що проєкт довгостроковий, він не завершиться завтра, як я вже сказала. Графік впровадження просто має бути скоригований відповідно до фінансових можливостей держави та муніципалітету в будь-який конкретний рік. Я впевнена, що ми знайдемо компроміс, який буде влаштовувати і Миколаїв, і уряд, і нас як міжнародних партнерів, — пояснила Крістіна Мікулова.

Як відомо, зараз триває перший етап тендеру — прекваліфікація на будівництво нових водоочисних споруд у Миколаєві. Проєкт фінансують Європейський інвестиційний банк та уряд Данії. Це означає, що на цьому етапі перевіряють подані заявки й формують список компаній, які зможуть взяти участь у наступному етапі відбору підрядників.

Голова Регіонального центру Східної Європи ЄІБ Крістіна Мікулова у коментарі «МикВісті» казала про «тимчасове рішення» та «довгострокове рішення» забезпечення Миколаєва якісною водою. Що це означає?

— це запуск нового водогону з модернізованими водоочисними спорудами, які є у міста. Кошти на їх модернізацію має виділити держава. Це дозволить запустити у крани миколаївців очищену воду, але ще не якості питної. «довгострокове рішення» — це будівництво нових водоочисних споруд. Кошти на це виділяє Європейський інвестиційний банк (кредит) та уряд Данії (гранти). На реалізацію цього проєкту потрібно кілька років і це має допомогти забезпечити місто водою, якості європейських стандартів.

Миколаєву потрібні ще очисні води

Хоча новий водогін для Миколаєва запустили у жовтні 2025 року, це не гарантує того, що місто одразу отримає питну воду, оскільки для цього потрібно ще побудувати нову систему очищення води, сказала у коментарі «МикВісті» голова Регіонального центру Східної Європи Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікулова.

Водночас заступник мера Миколаєва, голова робочої групи з відновлення міста Сергій Коренєв сказав, що Агенція відновлення Миколаєва працює над тим, щоб модернізувати очисні споруди і запустити їх одночасно з новим водогоном. А голова Миколаївської ОВА Віталій Кім казав, що не хоче поспішати брати великий кредит на будівництво водоочисних споруд для Миколаєва, попри готовність ЄІБ виділити більше 100 мільйонів євро.

Згодом стало відомо, що Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури наразі за дорученням уряду займається модернізацією системи очищення води для Миколаєва.

Разом з побудованим водогоном це дозволить запустити централізоване питне водопостачання у місто у серпні 2025 року, повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.