Болгарія офіційно не відмовлялася від продажу реакторів для Хмельницької АЕС, — Галущенко

Хмельницька АЕС. Ілюстративне фото: uatom.org

Україна не отримувала жодної офіційної відмови від Болгарії щодо продажу двох ядерних енергоблоків для Хмельницької АЕС. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що переговори тривають.

Про це він розповів під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За його словами, питання залишається відкритим, а перемовини з болгарською стороною наразі активізувалися. У цьому процесі Україну також підтримує МАГАТЕ.

Міністр пояснив, що гальмування переговорів частково пов’язане з політичною нестабільністю в Болгарії, зокрема через вплив Росії.

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— Насправді питання не закрите, у нас немає офіційної відмови Болгарії продовжувати перемовини. Зараз інтенсифікувався процес перемовин, — розповів міністр.

Він також наголосив, що для України добудова Хмельницької АЕС є критично важливою. В контексті глобального енергетичного переходу, атомна енергетика знову набуває значення у світі.

— Ви можете подивитися, які рішення ухвалюються у Сполучених Штатах, Великій Британії, Європі. Сьогодні навіть Німеччина обговорює повернення до атомної енергетики. Це незворотний процес, без атома не буде ніякого «зеленого» переходу, — наголосив Герман Галущенко.

Слід зазначити, що 15 квітня віцепрем'єр-міністр і голова Болгарської соціалістичної партії Атанас Зафіров заявив, що Болгарія не продаватиме Україні обладнання з атомної електростанції «Белене», яке планували використати для добудови Хмельницької АЕС.

За його словами, рішення підтримали всі партії уряду. Віцепрем'єр-міністр пояснив, що Болгарії необхідно розвивати атомну енергетику, особливо, з огляду на зростання цін на електроенергію у світі.

Після цього, у Міністерстві енергетики заявили, що не отримували офіційної позиції від уряду Болгарії про відмову продавати Україні ядерні реактори

Добудова Хмельницької АЕС

Нагадаємо, у Хмельницькій області розпочали будівництво ще двох блоків на атомній електростанції. Вже заклали перший куб бетону енергоблока №5.

Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження «Про організаційні заходи щодо будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС». Згідно з документом, орієнтовний термін завершення будівництва та запуску двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС становить 2030-2032 роки, хоча на строки може вплинути перебіг воєнних дій.

11 лютого народні депутати України схвалили закупівлю двох російських ядерних реакторів для Хмельницької атомної станції. Рішення підтримав 261 депутат.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який дозволяє придбати необхідне обладнання для добудови двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.

Реактори російського виробництва планують закупити у Болгарії. Їх використають для добудови 3 та 4 енергоблоків атомної електростанції.

Хоча у тексті закону не вказана точна сума контракту, за даними «Економічної правди», вартість угоди може сягати сотень мільйонів доларів. Болгарський парламент раніше надав дозвіл на переговори щодо продажу обладнання за мінімум 600 мільйонів євро.

Раніше експерти зазначали, що Хмельницьку АЕС потрібно добудувати, але на їх думку вже після війни.