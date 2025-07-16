Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴500 млн плати за землю

Поле у Миколаївській області. Архівне фото: «МикВісті»

У першому півріччі цього року до місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили 504,8 мільйонів гривень земельного податку та орендної плати за землю.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

Зазначається, що це на майже 20,3% або на 85,1 мільйони гривень більше, ніж у аналогічному періоді 2024 року.

Зокрема, від юридичних осіб місцеві громади отримали 421,5 мільйонів гривень за землю, від фізичних осіб та громадян, які самостійно обробляють земельні ділянки, — 83,3 мільйона гривень.

Нагадаємо, у першому півріччі цього року підприємства Миколаївської області перерахували до місцевих бюджетів понад один мільярд гривень єдиного податку.

Крім цього, у першому півріччі цього року підприємства Миколаївської області сплатили до державного бюджету понад 1,6 мільярда гривень податку на додану вартість (ПДВ) з вироблених в Україні товарів.