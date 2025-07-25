Бізнес Миколаївщини сплатив понад ₴30 млн екологічного податку за забруднення довкілля
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- Даріна Мельничук
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18:21, 25 липня, 2025
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У першому півріччі цього року підприємці Миколаївської області сплатили до бюджетів 30 мільйони гривень екологічного податку.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державної податкової служби в Миколаївській області.
Зазначається, від сплати податку до державного бюджету надійшло 19,2 мільйонів гривень, а місцеві бюджети області отримали на відновлення довкілля — 10,6 мільйонів гривень.
Зазначається, що надходження формуються за рахунок оплати за викиди шкідливих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами, зокрема й двоокису вуглецю, скиди у водні об’єкти, а також за зберігання та захоронення відходів.
Нагадаємо, у першому півріччі цього року підприємства Миколаївської області перерахували до місцевих бюджетів понад один мільярд гривень єдиного податку.
Крім цього, у першому півріччі цього року підприємства Миколаївської області сплатили до державного бюджету понад 1,6 мільярда гривень податку на додану вартість (ПДВ) з вироблених в Україні товарів.
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