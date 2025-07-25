Бізнес Миколаївщини сплатив понад ₴30 млн екологічного податку за забруднення довкілля

Місце зберігання відходів руйнації на міському полігоні Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»

У першому півріччі цього року підприємці Миколаївської області сплатили до бюджетів 30 мільйони гривень екологічного податку.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державної податкової служби в Миколаївській області.

Зазначається, від сплати податку до державного бюджету надійшло 19,2 мільйонів гривень, а місцеві бюджети області отримали на відновлення довкілля — 10,6 мільйонів гривень.

Зазначається, що надходження формуються за рахунок оплати за викиди шкідливих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами, зокрема й двоокису вуглецю, скиди у водні об’єкти, а також за зберігання та захоронення відходів.

Нагадаємо, у першому півріччі цього року підприємства Миколаївської області перерахували до місцевих бюджетів понад один мільярд гривень єдиного податку.

Крім цього, у першому півріччі цього року підприємства Миколаївської області сплатили до державного бюджету понад 1,6 мільярда гривень податку на додану вартість (ПДВ) з вироблених в Україні товарів.