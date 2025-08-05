Платники податків Миколаївщини перерахували до бюджетів понад ₴15 млрд. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У січні–липні 2025 року надходження податків і зборів від платників Миколаївської області склали 15,2 мільярдів гривень, що майже на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За даними Головного управління ДПС у Миколаївській області, приріст податкових надходжень у регіоні склав понад три мільярдів гривень у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Зазначається, що майже дев'ять мільярдів гривень перерахували до державного бюджету, що на 28,5% більше, ніж торік.

До місцевих бюджетів надійшло понад 6,2 мільярди гривень, що на понад один мільярд гривень перевищує минулорічний показник за ті ж сім місяців.

Раніше повідомлялось, що упродовж першого півріччя цього року власники автомобілів Миколаївської області сплатили до місцевих бюджетів 1,6 мільйона гривень транспортного податку.