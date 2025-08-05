Платники податків Миколаївщини перерахували до бюджетів понад ₴15 млрд
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- Світлана Іванченко
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16:44, 05 серпня, 2025
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У січні–липні 2025 року надходження податків і зборів від платників Миколаївської області склали 15,2 мільярдів гривень, що майже на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
За даними Головного управління ДПС у Миколаївській області, приріст податкових надходжень у регіоні склав понад три мільярдів гривень у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.
Зазначається, що майже дев'ять мільярдів гривень перерахували до державного бюджету, що на 28,5% більше, ніж торік.
До місцевих бюджетів надійшло понад 6,2 мільярди гривень, що на понад один мільярд гривень перевищує минулорічний показник за ті ж сім місяців.
Раніше повідомлялось, що упродовж першого півріччя цього року власники автомобілів Миколаївської області сплатили до місцевих бюджетів 1,6 мільйона гривень транспортного податку.
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