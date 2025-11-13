Україна отримала €5,9 млрд від ЄС, частина коштів — із доходів від заморожених активів РФ

Україна отримала 5,9 мільярдів від ЄС. Фото: Eureporter

У четвер, 13 листопада, до державного бюджету України надійшло 5,9 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти виділені в межах ініціативи ERA Loans та інструменту Ukraine Facility.

Про це повідомили в Міністерство фінансів України.

Загальна сума складається з:

4,1 млрд євро — внесок ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Це останній транш із передбачених 18,1 млрд євро, залучених для України в межах цього механізму;

1,8 млрд євро — кредит від ЄС за програмою Ukraine Facility.

У Мінфіні зазначили, що кошти спрямують на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету — передусім у соціальній, оборонній та відновлювальній сферах.

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості цього кроку та підкреслив, що частина фінансування надійшла за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

«Механізм ERA Loans профінансований із прибутків від заморожених російських активів, і це вже змушує Росію платити за свою агресію. Тиск — це єдине, що може спрацювати задля миру. Тому потрібно посилювати роботу над використанням російських активів», — заявив глава держави.

Він додав, що Україна очікує швидкого політичного рішення щодо репараційного кредиту та повного спрямування отриманих коштів на захист країни.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Європейський союз має припинити «надсилати гроші європейських громадян в Україну» у світлі останнього корупційного скандалу в сфері енергетики.