  • четвер

    13 листопада, 2025

  • 9.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 13 листопада , 2025 четвер

  • Миколаїв • 9.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Україна отримала €5,9 млрд від ЄС, частина коштів — із доходів від заморожених активів РФ

Фото: EureporterУкраїна отримала 5,9 мільярдів від ЄС. Фото: Eureporter

У четвер, 13 листопада, до державного бюджету України надійшло 5,9 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти виділені в межах ініціативи ERA Loans та інструменту Ukraine Facility.

Про це повідомили в Міністерство фінансів України.

Загальна сума складається з:

  • 4,1 млрд євро — внесок ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Це останній транш із передбачених 18,1 млрд євро, залучених для України в межах цього механізму;

  • 1,8 млрд євро — кредит від ЄС за програмою Ukraine Facility.

У Мінфіні зазначили, що кошти спрямують на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету — передусім у соціальній, оборонній та відновлювальній сферах.

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості цього кроку та підкреслив, що частина фінансування надійшла за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

«Механізм ERA Loans профінансований із прибутків від заморожених російських активів, і це вже змушує Росію платити за свою агресію. Тиск — це єдине, що може спрацювати задля миру. Тому потрібно посилювати роботу над використанням російських активів», — заявив глава держави.

Він додав, що Україна очікує швидкого політичного рішення щодо репараційного кредиту та повного спрямування отриманих коштів на захист країни.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Європейський союз має припинити «надсилати гроші європейських громадян в Україну» у світлі останнього корупційного скандалу в сфері енергетики.

Останні новини про: Міжнародна допомога

Рада Євросоюзу виділить €1,8 млрд для підтримки України
Німеччина виділяє додаткові €40 млн на зимову підтримку України
Британія виділить понад $17 мільйонів на відновлення енергетичної інфраструктури України
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві закінчується вакцина від сказу: щеплення роблять лише в екстрених випадках

Аліна Квітко
новини

«Перший дрон пробиває, другий заходить», — мер Очакова вважає, що замість захисних сіток треба закуповувати більше РЕБів

Юлія Бойченко
новини

У Заводському районі Миколаєва ремонтують тротуар на вулиці Логінова: за два тижні обіцяють виконати роботи

Анна Гакман
новини

Миколаїв запрошує на події тижня: афіша для всієї родини

Марія Хаміцевич
новини

У Вознесенську оновлять проєкт ремонту їдальні ліцею №10, щоб отримати держфінансування

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Міжнародна допомога

Британія виділить понад $17 мільйонів на відновлення енергетичної інфраструктури України
Німеччина виділяє додаткові €40 млн на зимову підтримку України
Рада Євросоюзу виділить €1,8 млрд для підтримки України

МІСТО

«Миколаївські парки» пояснили вартість нових лавок у Миколаєві

У Миколаєві витратять ₴8 мільйонів на ремонт доріг після робіт водоканалу

3 години тому

Миколаїв запрошує на події тижня: афіша для всієї родини

Головне сьогодні