Від фінансової підтримки до безоплатної оренди: аграрії Миколаївщини отримали $5,5 млн міжнародної підтримки у 2025 році

Аграрії Миколаївщини отримали від міжнародних партнерів підтримку на суму 5,5 мільйона доларів, архівне фото: «МикВісті»

У 2025 році аграрії Миколаївщини отримали від міжнародних партнерів підтримку на суму 5,5 мільйона доларів.

Про це розповів в. о. директора департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Яськов, пишуть «МикВісті».

За його словами, допомога надавалась у різних форматах — від фінансової підтримки та ваучерів на придбання матеріально-технічних ресурсів до мобільних складів і безоплатної оренди сільськогосподарської техніки.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— Для аграрного сектору Миколаївської області суттєву допомогу надають міжнародні партнери, такі як Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО), Mercy Corps та Благодійний фонд «Жнива Перемоги». Допомога надавалась у вигляді коштів, ваучерів на придбання матеріально-технічних ресурсів, мобільні склади, безоплатні оренди сільськогосподарської техніки та інше. Загальна сума наданої підтримки міжнародним партнерам у 2025 році у Миколаївській області склала 5,5 мільйонів доларів, — розповів він.

Через посуху й заморозки на Миколаївщині загинули понад 100 тис. га посівів: що відомо

На Миколаївщині аграрії втратили значну частину врожаю через весняні заморозки та тривалу літню посуху. Найбільше постраждали соняшник і кукурудза — на окремих полях урожайність зменшилася в кілька разів порівняно з попередніми роками.

Як розповів спеціаліст департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА Володимир Афанасьєв, під урожай 2025 року в області засіяли 1,3 мільйона гектарів сільгоспкультур, із яких приблизно 100 тисяч гектарів загинули, а ще 350 тисяч гектарів зазнали значних пошкоджень.

Загалом у 2025 році в області виробили два мільйони тонн зерна — на 170 тисяч тонн менше, ніж торік. Виробництво соняшнику скоротилося на пів мільйона тонн і становить близько 250 тисяч тонн, тоді як урожай овочів і картоплі залишився стабільним — 500 тисяч і 150 тисяч тонн відповідно.