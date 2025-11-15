  • субота

Клуб

Від фінансової підтримки до безоплатної оренди: аграрії Миколаївщини отримали $5,5 млн міжнародної підтримки у 2025 році

аграрії Миколаївщини отримали від міжнародних партнерів підтримку на суму 5,5 мільйона доларів, архівне фото: «МикВісті»Аграрії Миколаївщини отримали від міжнародних партнерів підтримку на суму 5,5 мільйона доларів, архівне фото: «МикВісті»

У 2025 році аграрії Миколаївщини отримали від міжнародних партнерів підтримку на суму 5,5 мільйона доларів.

Про це розповів в. о. директора департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Яськов, пишуть «МикВісті».

За його словами, допомога надавалась у різних форматах — від фінансової підтримки та ваучерів на придбання матеріально-технічних ресурсів до мобільних складів і безоплатної оренди сільськогосподарської техніки.

— Для аграрного сектору Миколаївської області суттєву допомогу надають міжнародні партнери, такі як Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО), Mercy Corps та Благодійний фонд «Жнива Перемоги». Допомога надавалась у вигляді коштів, ваучерів на придбання матеріально-технічних ресурсів, мобільні склади, безоплатні оренди сільськогосподарської техніки та інше. Загальна сума наданої підтримки міжнародним партнерам у 2025 році у Миколаївській області склала 5,5 мільйонів доларів, — розповів він.

Через посуху й заморозки на Миколаївщині загинули понад 100 тис. га посівів: що відомо

На Миколаївщині аграрії втратили значну частину врожаю через весняні заморозки та тривалу літню посуху. Найбільше постраждали соняшник і кукурудза — на окремих полях урожайність зменшилася в кілька разів порівняно з попередніми роками.

Як розповів спеціаліст департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА Володимир Афанасьєв, під урожай 2025 року в області засіяли 1,3 мільйона гектарів сільгоспкультур, із яких приблизно 100 тисяч гектарів загинули, а ще 350 тисяч гектарів зазнали значних пошкоджень.

Загалом у 2025 році в області виробили два мільйони тонн зерна — на 170 тисяч тонн менше, ніж торік. Виробництво соняшнику скоротилося на пів мільйона тонн і становить близько 250 тисяч тонн, тоді як урожай овочів і картоплі залишився стабільним — 500 тисяч і 150 тисяч тонн відповідно.

новини

Миколаївські аграрії отримали понад ₴400 млн державної підтримки у 2025 році

Анна Гакман
новини

«Діти захотіли повернутись», — у Кіма розповіли, чому з Грузії повернули вихованців Новопетрівського інтернату, яких вивезли росіяни

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві призупинили всі бюджетні виплати через нестачу коштів на зарплати та комунальні платежі

Катерина Середа
новини

«Ніхто не хоче цим займатися»: у Заводському районі Миколаєва заміна табличок з новими назвами вулиць затримується через брак підрядників

Анна Гакман
новини

Миколаївські парки просять дозволу взяти в кредит ₴43 млн, щоб купити машини для прибирання

Аліна Квітко
