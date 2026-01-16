Міськрада Миколаєва відзвітувалася про передачу школам 40 ноутбуків від міста-побратима Ганновера

Школам Миколаєва передали 40 ноутбуків від міста-побратима Ганновера. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві для класів інформатики гімназії №39 імені Ю. І. Макарова та гімназії №45 передали 40 нових ноутбуків, придбаних містом-побратимом — муніципалітетом Ганновера.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що нове обладнання суттєво розширить можливості навчального процесу та сприятиме розвитку цифрових навичок учнів.

Школам Миколаєва передали 40 ноутбуків від міста-побратима Ганновера. Фото: Миколаївська міська рада Школам Миколаєва передали 40 ноутбуків від міста-побратима Ганновера. Фото: Миколаївська міська рада Школам Миколаєва передали 40 ноутбуків від міста-побратима Ганновера. Фото: Миколаївська міська рада

Міський голова Олександр Сєнкевич подякував міжнародним партнерам за постійну підтримку та увагу до потреб миколаївських дітей, наголосивши на важливості таких ініціатив у складний для країни час.

«Під час візиту до навчальних закладів учні із захопленням ділилися своїми враженнями від нової техніки, розповідали про набуті комп’ютерні знання та демонстрували практичні навички роботи з програмами на отриманих ноутбуках», — йдеться у повідомленні.

Школам Миколаєва передали 40 ноутбуків від міста-побратима Ганновера. Фото: Миколаївська міська рада

Слід нагадати, що місто Ганновер стало побратимом Миколаєва у 2022 році. Відтоді німецькі партнери регулярно надають підтримку, включно з поставками спеціалізованої техніки, генераторів, інструментів, медикаментів, комп’ютерного обладнання для освітніх закладів та комунальних підприємств.

У травні 2024 року місто Ганновер, яке є адміністративним центром німецької федеральної землі Нижня Саксонія, передало Миколаєву техніку для забезпечення діяльності закладів освіти та комунальних підприємств. Також Миколаїв отримав від німецького міста допомогу — два легкових автомобілі Volkswagen.