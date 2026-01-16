Міськрада Миколаєва відзвітувалася про передачу школам 40 ноутбуків від міста-побратима Ганновера
Ірина Олехнович
•
20:10, 16 січня, 2026
У Миколаєві для класів інформатики гімназії №39 імені Ю. І. Макарова та гімназії №45 передали 40 нових ноутбуків, придбаних містом-побратимом — муніципалітетом Ганновера.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Зазначається, що нове обладнання суттєво розширить можливості навчального процесу та сприятиме розвитку цифрових навичок учнів.
Міський голова Олександр Сєнкевич подякував міжнародним партнерам за постійну підтримку та увагу до потреб миколаївських дітей, наголосивши на важливості таких ініціатив у складний для країни час.
«Під час візиту до навчальних закладів учні із захопленням ділилися своїми враженнями від нової техніки, розповідали про набуті комп’ютерні знання та демонстрували практичні навички роботи з програмами на отриманих ноутбуках», — йдеться у повідомленні.
Слід нагадати, що місто Ганновер стало побратимом Миколаєва у 2022 році. Відтоді німецькі партнери регулярно надають підтримку, включно з поставками спеціалізованої техніки, генераторів, інструментів, медикаментів, комп’ютерного обладнання для освітніх закладів та комунальних підприємств.
У травні 2024 року місто Ганновер, яке є адміністративним центром німецької федеральної землі Нижня Саксонія, передало Миколаєву техніку для забезпечення діяльності закладів освіти та комунальних підприємств. Також Миколаїв отримав від німецького міста допомогу — два легкових автомобілі Volkswagen.
