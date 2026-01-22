Українці витратили ₴256 млрд на онлайн-покупки у 2025 році: що замовляли найчастіше

 Українці у 2025 році витратили на онлайн-шопінг ₴256 млрд: що замовляли найчастіше

Українці витратили 256 млрд грн на онлайн-покупки у 2025 році/ Ілюстративне фото: Stock.adobeУкраїнці витратили 256 млрд грн на онлайн-покупки у 2025 році/ Ілюстративне фото: Stock.adobe

У 2025 році український ринок онлайн-покупок зріс на 7% та досяг 256 мільярдів гривень. У середньому протягом року на одного українця припадало 17,5 онлайн-замовлення, а середній чек склав 1320 гривень.

Про це повідомив CEO маркетплейсу Prom Микита Артемчук, пише Forbes Ukraine.

За його словами, до цієї суми увійшли покупки, як на українських, так і на міжнародних онлайн-платформах. Зокрема, AliExpress і Temu, а також замовлення, оформлені через інтернет із отриманням у пунктах видачі.

Зазначається, що зростання e-commerce у 2025 році фактично відбулося на рівні інфляції. Частка онлайн-торгівлі в загальній структурі роздрібного ринку залишилася незмінною — 10%, як і у 2024 році. Для порівняння, у Польщі цей показник сягає 22%, у США — близько 30%, а у Великій Британії — приблизно 35%.

Найчастіше українці замовляли в інтернеті:

  • техніку та електроніку,
  • товари для дому і саду, автотовари,
  • одяг, взуття та аксесуари,
  • косметику і парфумерію.

Водночас найшвидше зростала кількість замовлень у категоріях продуктів харчування, зоотоварів, інструментів, а також товарів для ремонту і будівництва.

Раніше податківці відзвітували, скільки коштів задекларували жителі Миколаївщини у 2024 році.

