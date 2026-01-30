 У США затримали $250 млн на енергетичну допомогу Україні, виділену за часів Байдена, — медіа

  • пʼятниця

    30 січня, 2026

У США затримали $250 млн на енергетичну допомогу Україні, виділену за часів Байдена, — медіа

Ілюстраційне фото: novynarnia.comУ США затримали 250 мільйонів доларів на енергетичну допомогу Україні. Ілюстраційне фото: novynarnia.com

Україна досі не отримала близько 250 мільйонів доларів енергетичної допомоги, яку раніше пообіцяли США.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела у США та в Україні.

За даними агентства, кошти планували спрямувати на імпорт зрідженого природного газу та відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських ударів. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) ще за адміністрації експрезидента Джо Байдена поінформувало Конгрес про намір виділити принаймні частину цих коштів.

Після фактичного припинення роботи USAID з приходом Дональда Трампа до влади частина фінансування опинилася в бюрократичній невизначеності. За словами джерел Reuters, нині тривають дискусії щодо того, який орган має розпоряджатися цими коштами — Державний департамент США або Корпорація розвитку фінансів.

Співрозмовники агентства зазначають, що затримка, ймовірно, пов’язана з внутрішніми суперечками та бюрократичною плутаниною, а не зі спробами тиску на Україну. Про заморожені кошти знають і в Конгресі США, де шукають додаткову інформацію. У Києві також обізнані про ситуацію, однак остерігаються, що публічне порушення цього питання може ускладнити дипломатичні відносини.

Представник Корпорації розвитку фінансів заявив, що агентство «працює в тісній співпраці з усіма партнерами, щоб підтримати зусилля України з відновлення та сприяти спільній економічній безпеці США й України».

Водночас в Офісі управління та бюджету Білого дому стверджують, що раніше виділені кошти на підтримку енергетики України використовувалися неефективно.

«Підтримка енергетичного сектору України адміністрацією Джо Байдена була катастрофою. У нас є звіт генерального інспектора USAID, який показує, як підрядники в Україні, ймовірно, втратили енергетичних продуктів на мільйони через відсутність нагляду, корупцію, крадіжки тощо», — заявив представник Офісу.

Нагадаємо, днями Дональд Трамп заявив, що особисто просив Володимира Путіна не атакувати Україну «протягом тижня» через морози.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що між Україною та Росією немає прямих домовленостей про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас, за його словами, це питання обговорюють на різних майданчиках, зокрема під час контактів в Абу-Дабі.

