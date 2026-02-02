 У січні до держбюджету надійшло майже на 8% менше податків, ніж планували

У січні до держбюджету надійшло майже на 8% менше податків, ніж планували

Ілюстраційне фото: depositphotosУ січні до держбюджету надійшло майже на 8% менше податків. Ілюстраційне фото: depositphotos

У січні 2026 року надходження податків до державного бюджету виявилися майже на 8 відсотків меншими за заплановані показники.

Про це повідомила виконувачка обов’язків голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

За її словами, до загального фонду державного бюджету у січні надійшло 79,4 мільярда гривень податків і зборів, що становить 91,8 відсотка від плану. Йдеться про платежі, адміністрування яких здійснює Державна податкова служба.

«Початок нового року виявився вкрай непростим: відсутність світла, тепла, постійні обстріли ворога. Однак попри всі виклики український бізнес був і залишається відповідальним платником податків», — написала Леся Карнаух.

Водночас у січні було відшкодовано рекордну суму податку на додану вартість — 24,3 мільярда гривень. Для порівняння, у 2025 році середній обсяг щомісячного відшкодування становив близько 15 мільярдів гривень. Загалом надходження податку на додану вартість склали 58,9 мільярда гривень.

Податок на доходи фізичних осіб у січні становив 29,2 мільярда гривень, податок на прибуток підприємств — 3,3 мільярда гривень, акцизний податок з вироблених та ввезених товарів — 7,3 мільярда гривень, рентні платежі — 4,1 мільярда гривень. Інші надходження склали 0,9 мільярда гривень.

Леся Карнаух зазначила, що зниження податкових надходжень пов’язане з наслідками повномасштабної війни.

«На жаль, військова агресія росіян не могла не позначитися на обсягах сплачених податків. Негативні наслідки вже відчутні у низці базових галузей. Наше завдання — максимально допомогти кожному, хто працює на економіку країни та наповнення бюджету», — додала вона.

Нагадаємо, депутати Миколаївської міської ради планують звернутися до президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів із вимогою не допустити посилення податкового навантаження на підприємців.

Раніше Олександр Береза заявляв, що законодавча ініціатива щодо запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців матиме негативні наслідки для економіки прифронтових міст, зокрема Миколаєва.

