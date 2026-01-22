 Звернення депутатів Миколаївської міськради щодо податків для ФОП

Миколаївські депутати хочуть звернутися до влади через заплановане посилення податків для підприємців

Депутати Миколаївської міської ради на засіданні сесії. Фото: МикВісті

Депутати Миколаївської міської ради планують звернутися до президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів із вимогою не допустити посилення податкового навантаження на підприємців.

Проєкт рішення розглянули на засіданні постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, повідомляють «МикВісті».

У зверненні депутати наголошують, що підвищення податкового навантаження на підприємців можуть призвести до згортання малого бізнесу, зростання безробіття та втрат для громад.

«Ви знаєте, що ініційовані зміни до податкового законодавства з метою запровадження сплати фізичними особами підприємцями податку на додану вартість. Низка українських міст вже виступила з ініціативою щодо звернення до Верховної ради України, щоб закликати депутатів не вносити, оскільки зазначені ініціативи, оскільки вони негативно вплинуть на доходи до місцевих бюджетів», — зазначив ініціатор звернення Олександр Береза.

У документі вказується, що основними проблемами наповнення державного бюджету залишаються корупція, тіньова економіка та неефективне управління державними ресурсами, а не недостатній рівень податків. Замість посилення фіскального тиску на тих, хто працює легально, влада, на їхню думку, має зосередитися на боротьбі з корупційними схемами.

Проєкт рішення підтримали всі члени комісії та винесли його на розгляд сесії міської ради.

Раніше Олександр Береза заявляв, що законодавча ініціатива щодо запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців матиме негативні наслідки для економіки прифронтових міст, зокрема Миколаєва.

Зазначимо, що 27 листопада стало відомо про погодження Україною нових вимог Міжнародного валютного фонду, які, зокрема, передбачають скасування частини податкових пільг. Це є умовою для отримання чергового кредитного траншу МВФ.

Зокрема, планується запровадження додаткового податкового навантаження для фізичних осіб-підприємців із річним доходом понад один мільйон гривень — їх зобов’яжуть сплачувати податок на додану вартість.

Згодом цю інформацію офіційно підтвердили в МВФ, наголосивши, що виконання Україною вимог Фонду є необхідною умовою для надання кредиту в розмірі 8 мільярдів доларів.

В свою чергу голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що у запровадженні податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців у першу чергу винуваті «хитрий» великий бізнес та недостатня робота фіскалів.

