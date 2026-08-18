Понад ₴1,3 млрд єдиного податку надійшло до місцевих бюджетів Миколаївщини
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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Упродовж січня–серпня 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили 1,3 мільярда гривень єдиного податку.
Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, це на 11,8% або 138,3 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Найбільшу частку надходжень забезпечили фізичні особи — підприємці, які сплатили 800,9 мільйона гривень. Юридичні особи додали до бюджету ще 97,1 мільйона гривень, а сільськогосподарські товаровиробники — 414,8 мільйона гривень.
За даними ДПС, єдиний податок займає 17% у структурі всіх надходжень до місцевих бюджетів області.
Нагадаємо, що за сім місяців 2026 року роботодавці Миколаївської області сплатили 10,9 мільярда гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
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