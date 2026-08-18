 Понад ₴1,3 млрд єдиного податку надійшло до місцевих бюджетів Миколаївщини

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Головна Новини Економіка 2:24, 18 серпня, 2026

Понад ₴1,3 млрд єдиного податку надійшло до місцевих бюджетів Миколаївщини

На Миколаївщині до місцевих бюджетів надійшло ₴1,3 млрд єдиного податку. Ілюстративне фото: МикВістіНа Миколаївщині до місцевих бюджетів надійшло ₴1,3 млрд єдиного податку. Ілюстративне фото: МикВісті

Упродовж січня–серпня 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили 1,3 мільярда гривень єдиного податку.

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, це на 11,8% або 138,3 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільшу частку надходжень забезпечили фізичні особи — підприємці, які сплатили 800,9 мільйона гривень. Юридичні особи додали до бюджету ще 97,1 мільйона гривень, а сільськогосподарські товаровиробники — 414,8 мільйона гривень.

За даними ДПС, єдиний податок займає 17% у структурі всіх надходжень до місцевих бюджетів області.

Нагадаємо, що за сім місяців 2026 року роботодавці Миколаївської області сплатили 10,9 мільярда гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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