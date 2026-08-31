Підприємці-спрощенці Миколаївщини перерахували понад ₴800 млн єдиного податку до місцевих бюджетів
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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Підприємці Миколаївської області, які працюють на спрощеній системі оподаткування, упродовж січня–липня 2026 року сплатили до місцевих бюджетів 800,9 мільйона гривень єдиного податку.
Як повідомили в обласному управлінні, надходження від підприємці-спрощенців зросли на 95,1 мільйона гривень порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Зазначається, що отримані кошти спрямовуються на фінансування потреб територіальних громад, підтримку соціального розвитку регіону та покращення інфраструктури Миколаївщини.
Раніше повідомлялося, що у січні-липні 2026 року власники автомобілів сплатили до місцевих бюджетів Миколаївської області 2,8 мільйона гривень транспортного податку.
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