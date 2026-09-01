До місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили майже ₴40 млн рентних платежів

На Миколаївщині місцеві бюджети отримали майже ₴40 млн рентних платежів. Ілюстративне фото: МикВісті

За сім місяців цього року до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло 39,4 мільйона гривень рентної плати за використання природних ресурсів.

Як повідомили у обласному управлінні Державної податкової служби, це на 1,8 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Ще 51 мільйон гривень рентних платежів за січень–липень отримав державний бюджет. Порівняно з минулим роком надходження зросли на 6,2 мільйона гривень.

Реклама

Основну частину платежів до державного бюджету забезпечили користувачі водних ресурсів та надр. Зокрема, за спеціальне використання води сплатили 31,1 мільйона гривень, а за користування надрами — 19,5 мільйона гривень.

До бюджетів громад найбільше коштів також надійшло за використання води та надр. Плата за спеціальне використання водних ресурсів склала 25,4 мільйона гривень, ще 13,1 мільйона гривень — за користування надрами.

Таким чином, загальна сума рентних платежів до державного та місцевих бюджетів за сім місяців 2026 року становить 90,4 мільйона гривень.

Нагадаємо, що за перше півріччя 2026 року платники Миколаївської області перерахували до державного та місцевих бюджетів 78,8 мільйона гривень рентної плати за використання природних ресурсів.