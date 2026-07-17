Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴78 млн ренти до бюджетів

Бізнес Миколаївщини сплатив у бюджети ₴78 млн ренти. Ілюстративне фото: МикВісті

За перше півріччя 2026 року платники Миколаївської області перерахували до державного та місцевих бюджетів 78,8 мільйонів гривень рентної плати за використання природних ресурсів.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.

Із загальної суми 41,5 мільйона гривень надійшли до державного бюджету. Йдеться про платежі за спеціальне використання води, надр та радіочастотного ресурсу.

Ще 37,3 мільйона гривень отримали місцеві бюджети області. Ці кошти сплатили за користування водними, лісовими та іншими природними ресурсами, а також надрами.

Раніше повідомлялося, що за підсумками шести місяців 2026 року до державного бюджету надійшло 1,6 мільярда гривень податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів.