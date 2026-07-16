 Бізнес Миколаївщини за пів року сплатив ₴1,6 млрд ПДВ до держбюджету

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Головна Новини Економіка 20:26, 16 липня, 2026

Бізнес Миколаївщини за пів року сплатив ₴1,6 млрд ПДВ до держбюджету

За пів року бізнес Миколаївщини сплатив ₴1,6 млрд ПДВ до держбюджету. Ілюстративне фото: МикВістіЗа пів року бізнес Миколаївщини сплатив ₴1,6 млрд ПДВ до держбюджету. Ілюстративне фото: МикВісті

За підсумками шести місяців 2026 року до державного бюджету надійшло 1,6 мільярда гривень податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів.

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, частка ПДВ у структурі загальних надходжень до держбюджету перевищує 18,6%.

Зазначається, що станом на 1 липня цього року в реєстрі платників ПДВ у області обліковується 5538 суб’єктів господарювання. Із них 4914 — юридичні особи, ще 624 — фізичні особи-підприємці.

Протягом січня–червня зареєстрували 350 нових платників ПДВ, серед яких 274 — юридичні особи та 76 — ФОПів. Водночас анульовано реєстрацію 386 платників: 277 юридичних осіб і 109 фізичних осіб-підприємців.

Нагадаємо, що понад 1,1 мільярда гривень єдиного податку отримали місцеві бюджети Миколаївщини за шість місяців 2026 року.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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