За пів року місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴1,1 млрд єдиного податку
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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Понад 1,1 мільярда гривень єдиного податку отримали місцеві бюджети Миколаївщини за шість місяців 2026 року.
За даними обласного управління Державної податкової служби, це на 113,1 мільйона гривень, або на 11,3%, більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Найбільшу частину надходжень забезпечили фізичні особи-підприємці — понад 667,1 мільйона гривень. Юридичні особи сплатили понад 81,1 мільйона гривень, а сільгосптоваровиробники — 369,2 мільйона гривень.
У податковій також зазначили, що частка єдиного податку в загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів області становить 18,3%.
Нагадаємо, що упродовж січня-червня 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили 561,6 мільйона гривень податку та орендної плати за землю.
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