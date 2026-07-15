 За пів року місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴1,1 млрд єдиного податку

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Головна Новини Економіка 19:29, 15 липня, 2026

За пів року місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴1,1 млрд єдиного податку

Понад ₴1,1 млрд єдиного податку отримали місцеві бюджети Миколаївщини за пів року. Ілюстративне фото: Судово-юридична газетаПонад ₴1,1 млрд єдиного податку отримали місцеві бюджети Миколаївщини за пів року. Ілюстративне фото: Судово-юридична газета

Понад 1,1 мільярда гривень єдиного податку отримали місцеві бюджети Миколаївщини за шість місяців 2026 року.

За даними обласного управління Державної податкової служби, це на 113,1 мільйона гривень, або на 11,3%, більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Найбільшу частину надходжень забезпечили фізичні особи-підприємці — понад 667,1 мільйона гривень. Юридичні особи сплатили понад 81,1 мільйона гривень, а сільгосптоваровиробники — 369,2 мільйона гривень.

У податковій також зазначили, що частка єдиного податку в загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів області становить 18,3%.

Нагадаємо, що упродовж січня-червня 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили 561,6 мільйона гривень податку та орендної плати за землю.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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