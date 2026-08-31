У ліцеї №55 Миколаєва оновлять кабінети фізики, хімії та біології за ₴1,6 млн

У Миколаєві оголосили тендер для оновлення кабінетів. Фото: ліцей №55, Миколаївська міська рада

У Миколаєві планують оновити меблі в навчальних кабінетах та лабораторіях ліцею №55. Очікувана вартість закупівлі становить 1,66 мільйона гривень

Відповідний тендер опублікували в системі Prozorro, пишуть «МикВісті».

Йдеться про закупівлю меблів для 5 навчальних приміщень — кабінету біології, кабінету та лабораторії фізики, кабінету та лабораторії хімії, а також двох лаборантських.

Зокрема, для кабінетів мають придбати учнівські та вчительські столи й стільці, демонстраційні столи, шафи, полиці, тумби, меблеві стінки та інше обладнання.

Для лабораторій фізики та хімії передбачені, серед іншого, робочі столи для лаборантів, шафи, тумби з мийками, витяжні шафи та меблі для зберігання обладнання.

Загалом у документації передбачено, зокрема, 15 учнівських столів та 30 стільців для лабораторії фізики, а для лабораторії хімії — 15 столів та 30 стільців. Для кабінету фізики мають придбати 15 двомісних учнівських столів та 30 стільців, для кабінету хімії — 12 двомісних столів та 24 стільці.

Поставити всі меблі мають безпосередньо до Миколаївського ліцею №55 до 30 листопада 2026 року.

За які кошти оновлюють кабінети

У документації зазначено, що закупівля пов’язана зі створенням сучасного освітнього простору та фінансується в межах освітньої субвенції з державного бюджету. При цьому передбачене співфінансування з місцевого бюджету. За умовами програми громада має забезпечити щонайменше 10% співфінансування, тоді як основна частина коштів — 90% — надходить із державного бюджету.

Як відомо, у квітні 2026 року Кабінет Міністрів затвердив порядок надання 700 мільйонів гривень освітньої субвенції на створення сучасних освітніх просторів.

На відміну від попереднього підходу, коли школи могли отримувати окреме обладнання, нова програма передбачає комплексне оновлення навчальних просторів. За ці кошти можна придбати техніку, мультимедійне обладнання та меблі для кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії, а також STEM-лабораторій.

Програму реалізують у межах реформи старшої профільної школи — третього етапу реформи «Нова українська школа».

Отримати субвенцію могли школи, які увійшлидо мережі профільної старшої школи у 2027 році, або спеціалізовані ліцеї. Також заклад мав навчати дітей очно або у змішаному форматі та мати щонайменше 60 учнів у 8 класах.

У липні уряд також перерозподілив кошти цієї субвенції. Відповідне рішення Кабмін ухвалив 29 липня 2026 року постановою №974. Згідно з розподілом, Миколаївській області спрямували 26,14 мільйонів гривень освітньої субвенції на створення сучасного освітнього простору.