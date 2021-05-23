В Николаеве выпустили видеоролик об астрономической обсерватории, которой в этом году исполнилось 200 лет.

Соответствующее видео было выложено на Youtube-канале Николаевского городского совета.

Документальный короткометражный фильм с 2D-анимацией снял режиссер Александр Виноградов.

Как известно, в марте этого года конкурсная комиссия по отбору программ, проектов и мероприятий, разработанных общественными организациями Николаева, не одобрила съемку 2 из 4 исторических роликов, поскольку они связаны с временами, когда Николаев был частью Российской империи.

Наиболее активные споры были во время обсуждения проекта Александра Виноградова, основателя студии видеопродакшена 42motions. Он предложил комиссии профинансировать из городского бюджета съемку 4 короткометражных видеороликов с использованием анимации: об истории первого генплана и архитектора Ивана Старова, корабле «Святой Николай», с которого началось зарождение города, о городище «Дикий сад» и об астрономической обсерватории.Общая работ была 49 тысяч гривен.

В итоге из 4 предложенных видеороликов одобрены были только два, а объем финансирования сократили с 49 до 35 тысяч гривен.

Напомним, 200-летие обсерватории Николаева отметят на общегосударственном уровне.

Недавно заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам культуры Юрий Гранатуров заявил, что реставрация здания астрономической обсерватории в Николаеве должна осуществляться в рамках государственной программы «Большая реставрация», однако финансирование остается под вопросом.