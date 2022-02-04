Начальник управления культуры Николаевского горсовета Юрий Любаров, написавший заявление об увольнении, считает, что в проекте реконструкции дворца культуры «Молодежный» нет ничего такого, чего нельзя было бы реализовать.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

— Я не скажу, что он заявлен фантастическим. Сделан настоящий рабочий проект, с расчетами, там не было ничего фантастического, такого, что невозможно было бы воплотить. Большой зал, репетиционные комнаты, какие-то дизайнерские моменты. Да, можно было бы спорить «нравится-не нравится», как сказал один из архитекторов: «Он такой красивый, рядом с этими ужасными пятиэтажками он будет выглядеть вызывающе». Ну так что теперь, строить в стиле страшных пятиэтажек страшный дворец культуры? Может быть, наоборот, потом под него и подтянуть? — сказал Юрий Любаров.

Проект реконструкции ДК "Молодежный"

Он считает, что ДК — это большой новый знаковый объект и, если бы в Николаеве его определили приоритетным, то реализовали бы.

— Если бы город поставил этот объект как главную цель в развитии, то может и получилось бы, но обязательно с поддержкой государства. Такие объекты, стоимостью в 300 миллионов и больше, город в одиночку не потянет, — сказал он.

Юрий Любаров подтвердил, что сам проект реконструкции уже немного устарел и продолжает устаревать по многим параметрам, в том числе и ценовым. Это значит, что если работы захотят продолжить, нужно будет делать корректировку проектно-сметной документации, а стоимость реконструкции увеличится.

Ранее сообщалось, что профильная комиссия Николаевского горсовета хочет переделать проект реконструкции ДК «Молодежный» и уменьшить стоимость работ, поскольку считает трату 395 миллионов гривен нецелесообразной. Поскольку реконструкцию уже начали, глава комиссии Анна Норд предложила законсервировать часть здания или застелить фундамент, который заложили под будущий зал, покрытием для катания на роликах.

При этом для окончания первоначального этапа ремонта Дворца культуры «Молодежный» и его консервации требуется 30 миллионов 600 тысяч гривен.

Напомним, что Николаевский городской дворец культуры «Молодежный», дважды не сумев провести тендер по реконструкции своего здания, в декабре 2019 года с третьего раза заключил договор со скандально известной компанией «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула почти на 360 миллионов гривен.

Как известно, в 2017 году николаевский городской дворец культуры «Молодежный», директором которого является Юлия Захарова, провел тендер на реконструкцию ДК. Подрядчиком по данному проекту была определена компания «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула. Предприятие должно было выполнить работы до конца 2020 года за 90 миллионов гривен.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в бюджете Николаева нет денег на реконструкцию ДК «Молодежный», он хочет, чтоб ремонт профинансировали за счет средств государственного бюджета.

На сегодняшний день реконструкция Дворца культуры «Молодежный» в Николаеве составляет 7%.